В Минздраве оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в России - РИА Новости, 17.11.2025
14:51 17.11.2025
В Минздраве оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в России
В Минздраве оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в России

Глава НИИ гриппа Лиознов: говорить об эпидемии гриппа и ОРВИ в России пока рано

Ртутный градусник для измерения температуры. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ регистрируется в России, но об эпидемии говорить рано, заявил журналистам директор НИИ гриппа имени Смородинцева Минздрава России Дмитрий Лиознов.
Ранее Telegram-канал "360.ru" писал, что грипп с осложнениями на горло добрался до столичного региона, в этому году в России особенно активны два штамма вируса типа А - свиной и гонконгский, различить их по симптомам невозможно. По их данным, гонконгский чаще вызывает осложнения у пожилых людей старше 65 лет, а свиной - более опасен для детей, у них высока вероятность быстрого развития воспаления легких на 2-3 день болезни.
Лекарственные препараты и градусник для измерения температуры - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
В Москве выросла заболеваемость гриппом
13 ноября, 10:27
«
"В РФ в настоящее время регистрируется подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, но об эпидемии говорить рано. В большинстве случаев гриппозная инфекция обусловлена вариантом вируса гриппа А(H3N2). Это возбудитель сезонного гриппа, который вызывает подъемы заболеваемости вместе другими вариантами вирусов гриппа (А(H1N1) и В) уже не одно десятилетие. Заболевание, вызванное различными вирусами гриппа, может протекать в тяжелой форме у любого пациента. Кроме того, грипп может привести к обострению сопутствующих хронических заболеваний", - рассказал Лиознов.
Он добавил, что именно из-за этого выделяют группы риска: беременные, дети младшего возраста, лица 65 лет и старше, пациенты с иммунодефицитными состояниями, сердечно-сосудистыми заболеваниями, хроническими респираторными заболеваниями и другие.
"Многолетняя практика вакцинации против гриппа доказала ее эффективность и безопасность. Прежде всего, она рекомендуется лицам из групп риска. Однако, иммунопрофилактика гриппа рекомендована всем, в том числе детям с 6-месячного возраста, учитывая потенциальный риск развития тяжелой формы заболевания и осложнений. Подтверждением эффективности вакцинации является то факт, что среди привитых практически не регистрируют тяжелое течение гриппа и летальные исходы", - отметил специалист.
Медик делает прививку от гриппа - РИА Новости, 1920, 29.10.2025
Врач рассказал, кому жизненно необходима вакцинация от гриппа
29 октября, 16:09
 
Здоровье - ОбществоРоссияГриппНИИ гриппа Минздрава
 
 
