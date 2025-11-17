В Минздраве оценили ситуацию с гриппом и ОРВИ в России

«

"В РФ в настоящее время регистрируется подъём заболеваемости гриппом и ОРВИ, но об эпидемии говорить рано. В большинстве случаев гриппозная инфекция обусловлена вариантом вируса гриппа А(H3N2). Это возбудитель сезонного гриппа, который вызывает подъемы заболеваемости вместе другими вариантами вирусов гриппа (А(H1N1) и В) уже не одно десятилетие. Заболевание, вызванное различными вирусами гриппа, может протекать в тяжелой форме у любого пациента. Кроме того, грипп может привести к обострению сопутствующих хронических заболеваний", - рассказал Лиознов.