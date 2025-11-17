МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дело о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины станет "крючком", на который Европа подвесит киевский режим, чтобы им манипулировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.

Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.