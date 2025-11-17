Рейтинг@Mail.ru
В ГД дело Миндича назвали крючком, на который Европа подвесит Киев - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:18 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/gosduma-2055583435.html
В ГД дело Миндича назвали крючком, на который Европа подвесит Киев
В ГД дело Миндича назвали крючком, на который Европа подвесит Киев - РИА Новости, 17.11.2025
В ГД дело Миндича назвали крючком, на который Европа подвесит Киев
Дело о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины станет "крючком", на который Европа подвесит киевский режим, чтобы им манипулировать, заявил РИА Новости РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T22:18:00+03:00
2025-11-17T22:18:00+03:00
украина
европа
киев
адальби шхагошев
владимир зеленский
герман галущенко
национальное антикоррупционное бюро украины (набу)
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005350_0:154:1281:874_1920x0_80_0_0_1046e46b4cf2dcd2f792e8aca5354522.jpg
https://ria.ru/20251117/ukraina-2055569875.html
https://ria.ru/20251117/zelenskiy-2055358650.html
украина
европа
киев
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/0a/2054005350_0:34:1281:994_1920x0_80_0_0_84c1246a1d30eec86a2a8affd647e71b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
украина, европа, киев, адальби шхагошев, владимир зеленский, герман галущенко, национальное антикоррупционное бюро украины (набу), госдума рф, энергоатом, в мире
Украина, Европа, Киев, Адальби Шхагошев, Владимир Зеленский, Герман Галущенко, Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ), Госдума РФ, Энергоатом, В мире
В ГД дело Миндича назвали крючком, на который Европа подвесит Киев

Шхагошев: дело Миндича будет самым громким кейсом в истории черного рынка оружия

© Фото : НАБУОбыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : НАБУ
Обыски по делу о масштабной коррупции в сфере украинской энергетики. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дело о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины станет "крючком", на который Европа подвесит киевский режим, чтобы им манипулировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 17 ноября призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовать записи прослушки квартиры бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, указав, что на них есть информация о коррупционных схемах не только в энергетике, но и в оборонной сфере.
Рустем Умеров - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Умеров может дать ФБР показания на Ермака и Зеленского, заявил Шарий
Вчера, 20:24
"Это будет самый крепкий крючок, на который подвесят киевский режим и его партнеров в Европе, замешанных в этой схеме. Данный кейс станет самым громким делом черного рынка оружия в современной истории. Оно напрямую зависит от решения Белого дома, когда именно обнародовать секретное расследование", - сказал Шхагошев.
Он отметил, что ФБР, которое контактирует с украинским НАБУ, завершает большую работу по разоблачению серьезной коррупционной схемы в ВПК Украины.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Киеве раскрыли, какой сюрприз США приготовили Зеленскому после скандала
Вчера, 02:49
 
УкраинаЕвропаКиевАдальби ШхагошевВладимир ЗеленскийГерман ГалущенкоНациональное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ)Госдума РФЭнергоатомВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала