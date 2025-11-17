В ГД дело Миндича назвали крючком, на который Европа подвесит Киев

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Дело о коррупционных схемах в оборонном секторе Украины станет "крючком", на который Европа подвесит киевский режим, чтобы им манипулировать, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко* 17 ноября призвал Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) опубликовать записи прослушки квартиры бизнесмена и соратника Владимира Зеленского Тимура Миндича, указав, что на них есть информация о коррупционных схемах не только в энергетике, но и в оборонной сфере.
"Это будет самый крепкий крючок, на который подвесят киевский режим и его партнеров в Европе, замешанных в этой схеме. Данный кейс станет самым громким делом черного рынка оружия в современной истории. Оно напрямую зависит от решения Белого дома, когда именно обнародовать секретное расследование", - сказал Шхагошев.
Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) сообщило 10 ноября, что проводит масштабную спецоперацию в сфере энергетики, и опубликовало фото с сумками, набитыми пачками иностранной валюты, найденными в ходе операции. Депутат Рады Ярослав Железняк сообщил, что НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики и нынешнего министра юстиции Германа Галущенко, а также в компании "Энергоатом". Издание "Украинская правда" со ссылкой на источник сообщало, что сотрудники НАБУ также пришли с обысками к бизнесмену и соратнику Владимира Зеленского Тимуру Миндичу, который, как оказалось, успел покинуть Украину.
Позднее НАБУ опубликовало фрагменты аудиозаписей по делу о коррупции в сфере энергетики, в которых фигурируют некие лица, которых в ведомстве обозначают как "Тенора", "Рокета" и "Карлсона". По данным Железняка, "Карлсон" - это Миндич, "Тенор" - представитель "Энергоатома" Дмитрий Басов, "Рокет" - советник экс-министра энергетики Галущенко Игорь Миронюк.
НАБУ 11 ноября предъявило обвинение семи участникам преступной организации, причастной к коррупции в сфере энергетики, в том числе Миндичу. Фигурантом дела также оказался бывший вице-премьер Украины Алексей Чернышов. Галущенко отстранен от должности министра юстиции, Раде предстоит утвердить его отставку, а также отставку Светланы Гринчук с должности министра энергетики. Зеленский 13 ноября ввел санкции против Миндича и его главного финансиста Александра Цукермана.
* Внесен в перечень террористов и экстремистов.