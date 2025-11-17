Рейтинг@Mail.ru
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.11.2025
20:04 17.11.2025
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с РФ, намеренно нагнетая российскую угрозу, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, россия, германия, борис писториус, мария захарова, нато, госдума рф, лдпр
В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, Мария Захарова, НАТО, Госдума РФ, ЛДПР
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий

Слуцкий: желание Германии воевать с Россией говорит о плохом изучении истории

© AP Photo / Vadim GhirdaВоеннослужащий с флагом НАТО
Военнослужащий с флагом НАТО - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Vadim Ghirda
Военнослужащий с флагом НАТО. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с РФ, намеренно нагнетая российскую угрозу, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между НАТО и Россией может начаться до 2029 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова Писториуса, заявила, что теперь нет сомнений, кто агрессор. Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил РИА Новости, что Россия с НАТО воевать не собирается, но "если они полезут, то свое получат".
"Евроястребы разрабатывают план возможной войны НАТО с РФ, намеренно нагнетая российскую угрозу. Это подтверждает заявление министра обороны ФРГ Писториуса, который даже называет гипотетические сроки начала военного противостояния - 2028-2029 годы", - написал Слуцкий в Telegram-канале.
Он отметил, что все разговоры о переводе европейской экономики на военные рельсы являются свидетельством продолжения русофобской агрессивной политики.
"Горячие головы", стремящиеся вновь втянуть Германию в войну с Россией, плохо изучали историю, в том числе и собственной страны. Трансформация западной прокси на украинском плацдарме в реальное противостояние против России чревата мировой катастрофой. Русофобские элиты, цепляясь за власть, готовы обрушить мир", - добавил парламентарий.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Песков прокомментировал слова Писториуса о войне НАТО и России
