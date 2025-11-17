https://ria.ru/20251117/gosduma-2055564216.html
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий - РИА Новости, 17.11.2025
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с РФ, намеренно нагнетая российскую угрозу, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T20:04:00+03:00
2025-11-17T20:04:00+03:00
2025-11-17T20:04:00+03:00
в мире
россия
германия
борис писториус
мария захарова
нато
госдума рф
лдпр
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_0:0:2968:1670_1920x0_80_0_0_f24b3fb00616d54d28e300bc748a7f22.jpg
https://ria.ru/20251117/peskov-2055458526.html
россия
германия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/11/1764292016_97:0:2828:2048_1920x0_80_0_0_681dff0fc395075a815b209147d3493b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, германия, борис писториус, мария захарова, нато, госдума рф, лдпр
В мире, Россия, Германия, Борис Писториус, Мария Захарова, НАТО, Госдума РФ, ЛДПР
Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с Россией, заявил Слуцкий
Слуцкий: желание Германии воевать с Россией говорит о плохом изучении истории
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Евроястребы разрабатывают план войны НАТО с РФ, намеренно нагнетая российскую угрозу, заявил глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.
Ранее глава минобороны Германии Борис Писториус
заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между НАТО
и Россией
может начаться до 2029 года. Официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя РИА Новости слова Писториуса, заявила, что теперь нет сомнений, кто агрессор. Глава комитета Госдумы
по обороне Андрей Картаполов
заявил РИА Новости, что Россия с НАТО воевать не собирается, но "если они полезут, то свое получат".
"Евроястребы разрабатывают план возможной войны НАТО с РФ, намеренно нагнетая российскую угрозу. Это подтверждает заявление министра обороны ФРГ
Писториуса, который даже называет гипотетические сроки начала военного противостояния - 2028-2029 годы", - написал Слуцкий
в Telegram-канале.
Он отметил, что все разговоры о переводе европейской экономики на военные рельсы являются свидетельством продолжения русофобской агрессивной политики.
"Горячие головы", стремящиеся вновь втянуть Германию в войну с Россией, плохо изучали историю, в том числе и собственной страны. Трансформация западной прокси на украинском плацдарме в реальное противостояние против России чревата мировой катастрофой. Русофобские элиты, цепляясь за власть, готовы обрушить мир", - добавил парламентарий.