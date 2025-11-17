Он отметил, что все разговоры о переводе европейской экономики на военные рельсы являются свидетельством продолжения русофобской агрессивной политики.

"Горячие головы", стремящиеся вновь втянуть Германию в войну с Россией, плохо изучали историю, в том числе и собственной страны. Трансформация западной прокси на украинском плацдарме в реальное противостояние против России чревата мировой катастрофой. Русофобские элиты, цепляясь за власть, готовы обрушить мир", - добавил парламентарий.