В Госдуме назвали декларацию Киева и Парижа отвлекающим маневром

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Крымского региона Юрий Нестеренко в комментарии РИА Новости назвал отвлекающим маневром подписанную французско-украинскую декларацию о сотрудничестве в военной сфере.
Президент Франции Эммануэль Макрон и Владимир Зеленский подписали 17 ноября декларацию о намерениях, которая предусматривает закупку Киевом у Франции 100 истребителей Rafale, а также систем ПВО SAMP-T.
"Подписанное соглашение выглядит отвлекающим маневром от громкого коррупционного скандала в ближайшем окружении Зеленского. Последовательно оказывающий ему поддержку Макрон в очередной раз перехватает инициативы мирного урегулирования у президента США (Дональда Трампа)", - сказал Нестеренко.
По его словам, декларация между Парижем и Киевом не окажет влияния на достижение целей СВО.
"Подобные провокационные инициативы иначе как попытками затягивания конфликта назвать нельзя", - сказал депутат.
Ранее глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо заявил, что считает неприемлемой возможность передачи Украине французских истребителей Rafale. По его мнению, финансовое бремя за покупку Украиной у Франции истребителей и другой военной техники ляжет на плечи французских налогоплательщиков.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.