Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням

Второй законопроект позволит ввести дополнительное материальное обеспечение для матерей-героинь. Кроме того, этой же инициативой предлагается устранить ограничения, связанные с учетом в страховом стаже женщин периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Также если у женщины в результате многоплодной беременности рождаются двое и более детей, в страховой стаж будет включаться по 1,5 года ухода за каждым ребенком.