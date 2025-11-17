https://ria.ru/20251117/gosduma-2055541726.html
Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням
Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням - РИА Новости, 17.11.2025
Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням
Госдума 19 ноября на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении два законопроекта о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня",... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T17:59:00+03:00
2025-11-17T17:59:00+03:00
2025-11-17T17:59:00+03:00
общество
россия
вячеслав володин
владимир путин
госдума рф
Госдума рассмотрит два проекта о соцгарантиях матерям-героиням
Госдума 19 ноября рассмотрит два законопроекта о соцгарантиях матерям-героиням
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума 19 ноября на пленарном заседании рассмотрит во втором чтении два законопроекта о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", сообщил председатель палаты парламента Вячеслав Володин.
Звание "Мать-героиня" присуждают женщинам, родившим или воспитавшим 10 и более детей.
«
"На пленарном заседании 19 ноября рассмотрим во втором чтении два законопроекта о социальных гарантиях женщинам, удостоенным звания "Мать-героиня", - сказал Володин
журналистам по итогам заседания Совета Госдумы
.
Одной из инициатив предлагается женщинам, которым присвоено данное звание, предоставить комплекс мер социальной поддержки.
Второй законопроект позволит ввести дополнительное материальное обеспечение для матерей-героинь. Кроме того, этой же инициативой предлагается устранить ограничения, связанные с учетом в страховом стаже женщин периодов ухода за ребенком в возрасте до 1,5 лет. Также если у женщины в результате многоплодной беременности рождаются двое и более детей, в страховой стаж будет включаться по 1,5 года ухода за каждым ребенком.
Володин
напомнил, что инициативы подготовлены во исполнение перечня поручений президента России Владимира Путина
по итогам заседания государственного совета по вопросам социальной поддержки семей с детьми в РФ.
Ранее председатель Госдумы
подчеркивал, что рождение и воспитание десяти детей является подвигом и весьма тяжелым трудом. Он отмечал, что многодетные семьи - настоящее и будущее России.