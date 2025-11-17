В ГД не обсуждают полный запрет использования пальмового масла в косметике

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. В Госдуме не обсуждают полный запрет использования пальмового масла при изготовлении косметики, однако данный вопрос требует изучения, заявил РИА Новости первый зампред думского комитета по защите конкуренции Игорь Игошин.

Парламентарий подчеркнул, что некоторые эксперты высказывают опасение, что если недобросовестные производители используют при изготовлении своей продукции пальмовое масло низкой степени очистки, то это может нанести вред здоровью человека и в случае наружного применения.