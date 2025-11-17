Рейтинг@Mail.ru
В ГД внесут проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе - РИА Новости, 17.11.2025
В ГД внесут проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе
В ГД внесут проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе - РИА Новости, 17.11.2025
В ГД внесут проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект о предоставлении мобилизованным... РИА Новости, 17.11.2025
В ГД внесут проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе

Нилов внесет проект о гарантиях для участников СВО, возвращающихся к работе

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов внесет в палату парламента законопроект о предоставлении мобилизованным дополнительной гарантии при сокращении, документ имеется в распоряжении РИА Новости.
"Проект федерального закона "О внесении изменения в статью 179 Трудового кодекса Российской Федерации" разработан в целях установления дополнительной социальной гарантии для граждан, принимавших участие в выполнении задач в условиях специального периода (в период мобилизации, военного положения, в военное время)", - сообщается в пояснительной записке к проекту.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В ГД предложили выделять полку для продуктов с истекающим сроком годности
Вчера, 01:37
Согласно пояснительной записке, инициатива направлена на установление дополнительного социального права для граждан, участвовавших в выполнении задач в условиях мобилизации, военного положения или военного времени. Предлагается закрепить за ними преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности или штата.
В документе отмечается, что статья 179 Трудового кодекса уже содержит ряд гарантий для отдельных категорий работников, включая инвалидов боевых действий, участников Великой Отечественной войны и родителей несовершеннолетних детей, если второй родитель проходит военную службу по мобилизации или контракту.
Вместе с тем уточняется, что действующая редакция статьи не распространяет эти гарантии на работников, которые вернулись к прежнему работодателю после приостановления трудового договора из-за призыва по мобилизации, направления в войска нацгвардии или заключения контракта с Минобороны.
"К сожалению, действующий Трудовой кодекс не распространяет меры соцподдержки участников СВО на вернувшихся к прежней работе после приостановления трудового договора в связи с призывом на военную службу", - сказал Нилов.
Он отметил, что у бойцов должен быть максимум социальных гарантий, в том числе в сфере трудовых отношений.
"Разработан и подготовлен к внесению законопроект, устраняющий эту несправедливость через предоставление всем перечисленным категориям преимущественного права на оставление на работе при сокращении численности или штата сотрудников", - добавил глава думского комитета.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В ГД не поддержали идею закона о равном доступе к маркетплейсам
15 ноября, 11:38
 
Заголовок открываемого материала