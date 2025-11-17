https://ria.ru/20251117/gorlovka-2055353160.html
В Горловке пропал свет
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T00:50:00+03:00
специальная военная операция на украине
жкх
горловка
донецкая народная республика
донецк
иван приходько
стирол
жкх, горловка, донецкая народная республика, донецк, иван приходько, стирол
