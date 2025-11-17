Рейтинг@Mail.ru
В Горловке пропал свет
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
00:50 17.11.2025 (обновлено: 00:54 17.11.2025)
В Горловке пропал свет
В Горловке пропал свет
Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 17.11.2025
В Горловке пропал свет

Мэр Приходько: Горловка обесточена, прогнозов по восстановлению нет

© РИА Новости / Сергей МальгавкоЛинии электропередач
Линии электропередач - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Линии электропередач . Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Горловка в ДНР обесточена, прогнозов по восстановлению нет, сообщил ночью в понедельник мэр города Иван Приходько.
Ранее корреспондент РИА Новости передавал, что в нескольких районах Донецка пропало электроснабжение: электричества нет по меньшей мере в центральном Ворошиловском районе, а также Куйбышевском, Калинининском и Киевском районах. В домах и на улицах также отсутствует освещение.
"Город обесточен. Прогнозов нет", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка. В городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта на Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
Плакат на крыше одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Электроснабжение пропало в нескольких районах Донецка
© 2025 МИА «Россия сегодня»
