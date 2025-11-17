Экс-глава комитета закупок в Марий Эл получил срок за взятки

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 17 ноя – РИА Новости. Бывший председатель комитета закупок в Марий Эл осужден на 11 лет колонии строгого режима за взятки на сумму более 15 миллионов рублей, сообщило региональное следственное управление СК РФ.
Следствием и судом установлено, что в 2024 году начальник комитета по регулированию контрактной системы в сфере закупок и местный житель, выполнявший роль посредника, получали от директоров коммерческих организаций взятки за обеспечение заключения договоров поставки медицинских изделий в государственные медицинские учреждения республики. Общая сумма незаконно полученного денежного вознаграждения составила более 15,3 миллиона рублей, являющегося частью взятки в общей сумме более 30 миллионов рублей. Оставшаяся часть взятки фигурантами не получена в связи с пресечением их противоправной деятельности сотрудниками УФСБ России по Марий Эл.
По ходатайству следователя СК судом в отношении фигурантов была избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В ходе следствия на их имущество и денежные средства наложен арест в сумме свыше 27 миллионов рублей.
В зависимости от роли каждого подсудимые признаны виновными в совершении 8 эпизодов по статье 290 УК РФ (получение должностным лицом взятки в особо крупном размере) и статье 291.1УК РФ (посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере).
"Приговором суда экс-председателю комитета закупок назначено наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 25 миллионов рублей с лишением права в течение 5 лет занимать определенные должности, посреднику - 9 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима со штрафом в размере 23 миллионов рублей", - говорится в сообщении.
