Лавров и Аракчи провели телефонный разговор
Лавров и Аракчи провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.11.2025
Лавров и Аракчи провели телефонный разговор
Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также "сверили часы" по тематике... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:38:00+03:00
2025-11-17T13:38:00+03:00
2025-11-17T14:48:00+03:00
в мире
россия
иран
ближний восток
сергей лавров
аббас аракчи
михаил ульянов (дипломат)
магатэ
россия
иран
ближний восток
в мире, россия, иран, ближний восток, сергей лавров, аббас аракчи, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон
Лавров и Аракчи провели телефонный разговор
Лавров и Аракчи обсудили урегулирование на Ближнем Востоке
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также "сверили часы" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ, заявили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств продолжили заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на содействие разрешению афгано-пакистанских противоречий политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении на сайте
МИД.
При обсуждении палестино-израильского урегулирования министры подчеркнули важность достижения устойчивого мира на общепризнанной международно-правовой основе и необходимость полного учета имеющихся решений о создании палестинского государства в текущей работе Совета Безопасности ООН
, добавили в ведомстве.
"Состоялась полезная "сверка часов" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ
", - отметили там.
В свою очередь в МИД Ирана отметили, что МАГАТЭ должно оставаться беспристрастным и избегать действий, ведущих к росту международного напряжения.
Министры выразили глубокое удовлетворение повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях, способствующих дальнейшему расширению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, заключили в министерстве.
Ранее в ноябре постоянный представитель РФ
при международных организациях в Вене Михаил Ульянов
заявил, что Россия, Китай
и Иран
стороны сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится с 19 по 21 ноября.