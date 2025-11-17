Лавров и Аракчи провели телефонный разговор

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также "сверили часы" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ, заявили в МИД РФ.