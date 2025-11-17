Рейтинг@Mail.ru
Лавров и Аракчи провели телефонный разговор - РИА Новости, 17.11.2025
13:38 17.11.2025 (обновлено: 14:48 17.11.2025)
Лавров и Аракчи провели телефонный разговор
Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также "сверили часы" по тематике... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, россия, иран, ближний восток, сергей лавров, аббас аракчи, михаил ульянов (дипломат), магатэ, оон
В мире, Россия, Иран, Ближний Восток, Сергей Лавров, Аббас Аракчи, Михаил Ульянов (дипломат), МАГАТЭ, ООН
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Главы МИД РФ и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонный разговор, обсудили урегулирование на Ближнем Востоке, а также "сверили часы" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ, заявили в МИД РФ.
"Главы внешнеполитических ведомств продолжили заинтересованный обмен мнениями по актуальной региональной проблематике с акцентом на содействие разрешению афгано-пакистанских противоречий политико-дипломатическими средствами", - говорится в сообщении на сайте МИД.
Министр иностранных дел Ирана Аббас Аракчи - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Аракчи оценил влияние санкций против Ирана на атомные проекты с Россией
16 ноября, 13:38
При обсуждении палестино-израильского урегулирования министры подчеркнули важность достижения устойчивого мира на общепризнанной международно-правовой основе и необходимость полного учета имеющихся решений о создании палестинского государства в текущей работе Совета Безопасности ООН, добавили в ведомстве.
"Состоялась полезная "сверка часов" по тематике иранской ядерной программы в преддверии открывающейся сессии Совета управляющих МАГАТЭ", - отметили там.
В свою очередь в МИД Ирана отметили, что МАГАТЭ должно оставаться беспристрастным и избегать действий, ведущих к росту международного напряжения.
Министры выразили глубокое удовлетворение повышенной динамикой двусторонних контактов на различных уровнях, способствующих дальнейшему расширению российско-иранского всеобъемлющего стратегического партнерства, заключили в министерстве.
Ранее в ноябре постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов заявил, что Россия, Китай и Иран стороны сверили часы и скоординировали позиции в преддверии следующей сессии Совета управляющих МАГАТЭ, которая состоится с 19 по 21 ноября.
Вид на Тегеран - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Иране считают, что консорциума по обогащению урана с США не будет
16 ноября, 14:53
 
