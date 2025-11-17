СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года признанием провала операции Запада против России, в которой главную роль отвели Украине.

"В случае с Украиной эта пословица сработала. Они надеялись украинскими руками нанести нам непоправимый ущерб, но не получилось, хотя Украине помогал весь мир. Германия всегда мечтала о реванше после Второй мировой войны, это ни для кого не новость, и Писториус по сути это подчеркнул", - сказал депутат.