В Госдуме уличили Писториуса в признании провала операции против России
17.11.2025
В Госдуме уличили Писториуса в признании провала операции против России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал заявления главы минобороны Германии Бориса...
россия
украина
германия
В Госдуме уличили Писториуса в признании провала операции против России
Белик: Писториус расстроился, что навредить России чужими руками не получилось
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года признанием провала операции Запада против России, в которой главную роль отвели Украине.
Ранее Писториус
заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией
может начаться до 2029 года.
"Министр обороны Германии
фактически признался перед всем миром в провале специально разработанной операции против России, где главная роль была отведена Украине
. Он высказал публичное разочарование, что нанести серьезный ущерб России чужими руками не получилось, расписавшись перед всем миром в бессилии Украины, а значит возможно придется действовать самим", - сказал РИА Новости Белик
.
По его словам, европейцы всегда были "мастерами загребать жар чужими руками".
"В случае с Украиной эта пословица сработала. Они надеялись украинскими руками нанести нам непоправимый ущерб, но не получилось, хотя Украине помогал весь мир. Германия всегда мечтала о реванше после Второй мировой войны, это ни для кого не новость, и Писториус по сути это подчеркнул", - сказал депутат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова
, комментируя РИА Новости слова Писториуса о войне между НАТО
и Россией, заявила, что теперь нет сомнений, кто агрессор.