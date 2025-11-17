Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме уличили Писториуса в признании провала операции против России
14:41 17.11.2025
В Госдуме уличили Писториуса в признании провала операции против России
В Госдуме уличили Писториуса в признании провала операции против России
Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал заявления главы минобороны Германии Бориса... РИА Новости, 17.11.2025
в мире
россия
украина
германия
дмитрий белик
борис писториус
госдума рф
мария захарова
в мире, россия, украина, германия, дмитрий белик, борис писториус, госдума рф, мария захарова, нато
В мире, Россия, Украина, Германия, Дмитрий Белик, Борис Писториус, Госдума РФ, Мария Захарова, НАТО
В Госдуме уличили Писториуса в признании провала операции против России

Белик: Писториус расстроился, что навредить России чужими руками не получилось

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaБорис Писториус
Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Борис Писториус. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Депутат Госдумы от Севастополя, член комитета по международным делам Дмитрий Белик в комментарии РИА Новости назвал заявления главы минобороны Германии Бориса Писториуса о возможности войны между Россией и НАТО до 2029 года признанием провала операции Запада против России, в которой главную роль отвели Украине.
Ранее Писториус заявил в интервью Frankfurter Allgemeine Zeitung, что война между альянсом и Россией может начаться до 2029 года.
"Министр обороны Германии фактически признался перед всем миром в провале специально разработанной операции против России, где главная роль была отведена Украине. Он высказал публичное разочарование, что нанести серьезный ущерб России чужими руками не получилось, расписавшись перед всем миром в бессилии Украины, а значит возможно придется действовать самим", - сказал РИА Новости Белик.
По его словам, европейцы всегда были "мастерами загребать жар чужими руками".
"В случае с Украиной эта пословица сработала. Они надеялись украинскими руками нанести нам непоправимый ущерб, но не получилось, хотя Украине помогал весь мир. Германия всегда мечтала о реванше после Второй мировой войны, это ни для кого не новость, и Писториус по сути это подчеркнул", - сказал депутат.
Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя РИА Новости слова Писториуса о войне между НАТО и Россией, заявила, что теперь нет сомнений, кто агрессор.
Министр обороны ФРГ Борис Писториус - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
