МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости. Крупный коррупционный скандал на Украине помешал Зеленскому снизить призывной возраст из опасений стать еще более непопулярным среди граждан, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Крупный коррупционный скандал на Украине помешал Зеленскому снизить призывной возраст из опасений стать еще более непопулярным среди граждан, такое мнение выразил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Die Welt Кристоф Ваннер.

Зеленский теперь этого (Снижения призывного возраста. — Прим. Ред.) не хочет по двум причинам: во-первых, потому что он очень непопулярен среди населения Украины , а вторая причина в том, что здесь сейчас бушует новый коррупционный скандал", — сказал он.

По словам Ваннера, украинская армия испытывает большие трудности с пополнением состава и имеет проблемы с массовым дезертирством с поля боя из-за нежелания мобилизованных воевать.

"Большая проблема заключается в том, что как только украинцы оказываются в войсках, на учениях или на передовой, то они бегут", — пояснил корреспондент.

Ваннер выразил мнение, что Украина нуждается в новой мобилизации для восстановления катастрофических потерь в живой силе, что также подчеркивается многими западными союзниками Киев

"И это тот самый вопрос, который всегда на повестке дня, и о котором всегда напоминают Зеленскому, и вспоминают на Украине", — подытожил Ваннер.

Киевский режим в последнее время столкнулся с нехваткой личного состава в ВСУ , а насильственные действия сотрудников военкоматов по задержанию подлежащих мобилизации постоянно приводят к скандалам и вызывают протесты. В интернете широко распространены видео силовой мобилизации в ВСУ, на этих записях представители украинских военкоматов увозят мужчин в микроавтобусах, нередко избивая задержанных и применяя к ним силу.

При этом мужчины призывного возраста на Украине всеми силами отбиваются от призыва: нелегально бегут из страны, поджигают военкоматы, прячутся в домах и не выходят на улицу. Уполномоченный Верховной рады по правам человека Дмитрий Лубинец ранее сообщал, что нарушения со стороны работников военкоматов на Украине стали массовыми. По его словам, сотрудники военкоматов злоупотребляют полномочиями, избивают людей и сбивают их машинами, провоцируют ДТП для остановки граждан.