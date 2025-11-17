Рейтинг@Mail.ru
08:00 17.11.2025
Германия начала думать о демонтаже Евросоюза
Германия переживает структурный экономический кризис — рядовое заявление немецкого правительства, такие уже были и еще будут. Не новость и не сенсация.
Системные проблемы немецкой экономики связаны с работой Евросоюза, который превратился в "регуляторный тормоз", из-за которого Германия утратила конкурентоспособность. А вот это уже новость, сенсация и в некотором роде даже скандал. Потому что заявление про Евросоюз сделали не устоявшиеся несистемные скандалисты из "Альтернативы для Германии", а министр экономики и энергетики ФРГ. Катерина Райхе признала, что структурные реформы немецкого госуправления не сработают без таких же реформ аппарата и правил ЕС — слишком уж срослись национальная и брюссельская бюрократия.
Национальный флаг Федеративной Республики Германия над зданием Бундестага в Берлине - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В Германии призвали возобновить поставки энергоносителей из России
16 ноября, 14:20
За две недели после заявления Райхе закрылись еще несколько легендарных немецких заводов, около половины промышленников заявили о будущих сокращениях и закончился демонтаж крупнейшей немецкой АЭС. Стало ясно, что правительству Германии нельзя просто объявить в экономике структурный кризис и уйти в туман, не предложив выхода. На днях Катерина Райхе снова появилась на публике с констатацией кризиса и пакетом планируемых реформ. Пакет включает в себя много реформ — хороших и разных. Но про Евросоюз в нем — как про дорогого покойника: или хорошо, или ничего. Трогать священную корову нельзя.
Поэтому все предложенные реформы не сработают. В силу указанной выше неразрывной взаимосвязи.
Но сам факт того, что в правительстве Германии посмели нарушить великое табу и сказать о европейской интеграции что-то плохое, уже впечатляет: далеко же зашел кризис в немецкой экономике, если Берлин признал ЕС тормозом для Германии. Даром что это было один раз — и больше подобной ереси не звучит: одного раза уже достаточно.
Если коротко, Евросоюз для ФРГ — это святое. Это альфа и омега. Современная Германия невообразима без ЕС, потому что европейская интеграция преодолела "стратегическое проклятье" этой страны. Германия "слишком мала для мира и слишком велика для Европы" — эта ситуация вырисовалась после формирования Бисмарком централизованного германского государства и породила две мировые войны, причем в обеих немцы пожали национальную катастрофу.
Создание ЕС во многом решило проблему. Немецкая экономика обрела в нем четвертый рейх, причем без тех зверских методов, которые применял Гитлер, создавая для нее Третий. Европейские границы для немецких товаров без всяких войн открылись от Лиссабона до Варшавы и от Стокгольма до Афин. Это колоссальный рынок сбыта! Делегирование части национального суверенитета в Брюссель оказалось малой ценой за него. Во-первых, куда большую часть своего суверенитета Берлин делегировал в Вашингтон, во-вторых, в брюссельских коридорах немцы виртуозно наловчились продвигать свои интересы и, как генеральные спонсоры проекта, замыкать ключевые решения в единой Европе на себя.
Если сейчас немецкая власть уже заикнулась, что Евросоюз для немецкой экономики тормоз, а не драйвер, — это сильно. Это значит, что они там дошли до ручки. Это как если бы ЦК КПСС заявил, что причиной кризиса в советской экономике является господство коммунистической идеологии. Все мы помним, что за этим последовало. Если Берлин в процессе борьбы с системным кризисом убедится в невозможности реформировать брюссельскую бюрократию и придет к выводу о необходимости демонтажа Евросоюза, последствия для Европы и мира будут равны распаду СССР.
Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Мерц рискует потерять власть в Германии, сообщает Блумберг
16 ноября, 00:33
 
