Германия снимет ограничения на экспорт вооружений Израилю - РИА Новости, 17.11.2025
12:55 17.11.2025
Германия снимет ограничения на экспорт вооружений Израилю
Германия снимает ограничения на экспорт вооружений Израилю, решение вступит в силу 24 ноября, сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя... РИА Новости, 17.11.2025
в мире, израиль, германия, фридрих мерц, хамас
В мире, Израиль, Германия, Фридрих Мерц, ХАМАС
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flagФлаг Германии
Флаг Германии - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
CC BY 2.0 / Trine Juel / The German flag
Флаг Германии. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Германия снимает ограничения на экспорт вооружений Израилю, решение вступит в силу 24 ноября, сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса.
Ранее министр финансов ФРГ Ларс Клингбайль сообщил, что власти ФРГ проведут "переоценку ситуации" касательно решения о приостановке части военного экспорта Израилю в связи с началом мирного урегулирования в секторе Газа.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
"Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение вступит в силу 24 ноября. Он обосновал этот шаг в частности прекращением огня между Израилем и ХАМАС, действующим с 10 октября", - сообщает агентство.
Восьмого августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Как передавало агентство DPA, с того момента ФРГ не выдала ни одного разрешения на поставки оружия Израилю.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Сотрудник сил безопасности Израиля - РИА Новости, 1920, 14.11.2025
Израиль отказал премьеру Норвегии во въезде в страну, сообщили СМИ
14 ноября, 09:21
 
В миреИзраильГерманияФридрих МерцХАМАС
 
 
