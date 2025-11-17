Германия снимет ограничения на экспорт вооружений Израилю

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Германия снимает ограничения на экспорт вооружений Израилю, решение вступит в силу 24 ноября, сообщило агентство DPA со ссылкой на официального представителя немецкого кабмина Штефана Корнелиуса.
"Правительство Германии снимает ограничения на экспорт вооружений в Израиль. Представитель правительства Штефан Корнелиус заявил, что решение вступит в силу 24 ноября. Он обосновал этот шаг в частности прекращением огня между Израилем и ХАМАС, действующим с 10 октября", - сообщает агентство.
Восьмого августа канцлер ФРГ Фридрих Мерц объявил, что правительство Германии до дальнейшего уведомления не будет выдавать разрешения на экспорт продукции военного назначения Израилю, которая может быть использована в секторе Газа. Как передавало агентство DPA, с того момента ФРГ не выдала ни одного разрешения на поставки оружия Израилю.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.