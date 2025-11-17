https://ria.ru/20251117/gd-2055542221.html
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета - РИА Новости, 17.11.2025
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета
Госдума планирует в четверг рассмотреть в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов и другие... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:02:00+03:00
2025-11-17T18:02:00+03:00
2025-11-17T18:03:00+03:00
экономика
россия
александр жуков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251113/parfenchikov-2054751579.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, александр жуков, госдума рф
Экономика, Россия, Александр Жуков, Госдума РФ
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета
ГД 20 ноября планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета