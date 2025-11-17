Рейтинг@Mail.ru
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:02 17.11.2025 (обновлено: 18:03 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/gd-2055542221.html
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета - РИА Новости, 17.11.2025
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета
Госдума планирует в четверг рассмотреть в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов и другие... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:02:00+03:00
2025-11-17T18:03:00+03:00
экономика
россия
александр жуков
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_173:0:3640:1950_1920x0_80_0_0_77a53e79d47004e69eae2c9e5bfc432b.jpg
https://ria.ru/20251113/parfenchikov-2054751579.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155161/37/1551613721_455:0:3186:2048_1920x0_80_0_0_371e3e13f12fea0b0a3fec252f1cb4c9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, александр жуков, госдума рф
Экономика, Россия, Александр Жуков, Госдума РФ
ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета

ГД 20 ноября планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума планирует в четверг рассмотреть в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов и другие законопроекты из бюджетного пакета, сообщил журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков.
"Бюджетная политика на трехлетнем горизонте направлена на достижение национальный целей развития, решение ключевых задач страны. Подготовленный бюджет сбалансированный и устойчивый, что важно для поддержания макроэкономической стабильности. В случае принятия завтра во втором чтении, в третьем чтении бюджетный пакет планируется рассмотреть в четверг", - сказал Жуков.
Артур Парфенчиков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Парфенчиков: бюджет сформирован с приоритетом выполнения соцобязательств
13 ноября, 14:20
 
ЭкономикаРоссияАлександр ЖуковГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала