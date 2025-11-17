ГД в четверг планирует рассмотреть в третьем чтении проект бюджета

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Госдума планирует в четверг рассмотреть в третьем, окончательном, чтении проект федерального бюджета РФ на 2026 год и плановый период 2027-2028 годов и другие законопроекты из бюджетного пакета, сообщил журналистам первый вице-спикер ГД Александр Жуков.