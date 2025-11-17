Рейтинг@Mail.ru
ФСБ показала задержание жителя Тульской области, переведшего ВСУ крипту - РИА Новости, 17.11.2025
10:27 17.11.2025
ФСБ показала задержание жителя Тульской области, переведшего ВСУ крипту
происшествия
тульская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
Задержание в Тульской области местного жителя, который переводил деньги ВСУ через криптовалюту
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении противоправной деятельности жителя Тульской области, подозреваемого в совершении госизмены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. ФСБ показала задержание жителя Тульской области, который перевёл криптовалюту украинским вооруженным формированиям.
На кадрах видно, как оперативники надевают наручники мужчине, лежащему лицом вниз на капоте старой "Ауди".
Далее в видеоролике задержанный признается, что задержан "за перевод денежных средств вооруженным силам Украины". Также показаны кадры из суда.
В понедельник ФСБ сообщила о задержании жителя Тульской области, по подозрению в госизмене. Он в криптовалюте отправил деньги вооружённым формированиям Украины. Обвиняемый задержан, ему грозит вплоть до пожизненного.
