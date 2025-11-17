https://ria.ru/20251117/fsb-2055399661.html
ФСБ показала задержание жителя Тульской области, переведшего ВСУ крипту
ФСБ показала задержание жителя Тульской области, переведшего ВСУ крипту - РИА Новости, 17.11.2025
ФСБ показала задержание жителя Тульской области, переведшего ВСУ крипту
ФСБ показала задержание жителя Тульской области, который перевёл криптовалюту украинским вооруженным формированиям. РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T10:27:00+03:00
происшествия
тульская область
украина
федеральная служба безопасности рф (фсб россии)
вооруженные силы украины
тульская область
украина
РИА Новости
2025
Задержание в Тульской области местного жителя, который переводил деньги ВСУ через криптовалюту
Видео ЦОС ФСБ России о пресечении противоправной деятельности жителя Тульской области, подозреваемого в совершении госизмены в форме оказания финансовой помощи иностранному государству в деятельности, направленной против безопасности Российской Федерации.
ФСБ показала задержание жителя Тульской области, переведшего ВСУ крипту
ФСБ показала задержание жителя Тульской области за перевод криптовалюты ВСУ