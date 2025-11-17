Рейтинг@Mail.ru
Умерли знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер - РИА Новости, 17.11.2025
22:44 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/frg-2055585779.html
Умерли знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер
Знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер скончались в возрасте 89 лет в Грюнвальде под Мюнхеном, сообщило немецкое информагентство dpa. РИА Новости, 17.11.2025
мюнхен, дюссельдорф, европа, врачи без границ, в мире
Умерли знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер

Эллен и Алиса Кесслер
Эллен и Алиса Кесслер
Эллен и Алиса Кесслер
Эллен и Алиса Кесслер
БЕРЛИН, 17 ноя - РИА Новости. Знаменитые артистки-близнецы Алиса и Эллен Кесслер скончались в возрасте 89 лет в Грюнвальде под Мюнхеном, сообщило немецкое информагентство dpa.
"Певицы и танцовщицы Эллен и Алиса Кесслер, известные во всем мире как сестры Кесслер, скончались", - говорится в сообщении. По данным dpa, знаменитый дуэт умер в возрасте 89 лет в Грюнвальде под Мюнхеном.
Представитель мюнхенской полиции подтвердил немецкому журналу Spiegel проведение полицейской операции в этом месте, не раскрывая подробностей.
Издание приводит факты из биографии артисток: Алиса и Эллен Кесслер родились 20 августа 1936 года в саксонском Нерхау. Еще до возведения Берлинской стены их семья покинула ГДР и отправилась на Запад, где обученные балету близнецы были приглашены в 1952 году в театр "Палладиум" в Дюссельдорфе, а уже через несколько лет выступали в знаменитом парижском "Лидо", став популярными в Европе и США.
В послевоенные годы Кесслеры прославились как одни из первых артисток, которые выступали в шоу более откровенно по меркам того времени. Позднее они гастролировали по всему миру, участвовали в телепрограммах и снимались в кино.
В конце 1950-х звукозаписывающие компании попытались сделать сестер музыкальными звездами. В 1959 году Алиса и Эллен представляли ФРГ на конкурсе "Евровидение", где заняли восьмое место. С середины 1960-х артистки долгое время жили и работали в Италии, где пользовались особой популярностью. В 1975 году итальянское издание Playboy опубликовало их фотосессию в ставшем одним из самых продаваемых выпусков.
Сестры не вышли замуж. С 1986 года они проживали в общем доме в Грюнвальде. В 2006 году артистки передали свое состояние организации "Врачи без границ". Ранее Эллен Кесслер сообщала, что они с сестрой завещали быть похороненными вместе - в одной урне.
 
МюнхенДюссельдорфЕвропаВрачи без границВ мире
 
 
