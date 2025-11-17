Рейтинг@Mail.ru
Мерц исключил возможность формирования правительства меньшинства в Германии
16:17 17.11.2025
Мерц исключил возможность формирования правительства меньшинства в Германии
Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность формирования в Германии правительства меньшинства в случае распада правящей коалиции.
2025-11-17T16:17:00+03:00
2025-11-17T16:17:00+03:00
в мире
германия
фридрих мерц
олаф шольц
хдс/хсс
bild
левая (партия)
германия
в мире, германия, фридрих мерц, олаф шольц, хдс/хсс, bild, левая (партия)
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
© AP Photo / Ebrahim Noroozi Фридрих Мерц
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
Фридрих Мерц. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Канцлер Германии Фридрих Мерц исключил возможность формирования в Германии правительства меньшинства в случае распада правящей коалиции.
Ранее таблоид Bild сообщил, что входящий в правящую коалицию блок Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) обсуждает возможный сценарий распада коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ) и формирования правительства меньшинства.
"С моей точки зрения, это исключено... Неужели кто-то всерьез полагает, что мы сможем работать в этом немецком бундестаге с меняющимся большинством и при этом продолжать вести разумную законодательную работу?" - заявил Мерц на экономической конференции, организованной газетой Süddeutsche Zeitung. Запись выступления Мерца размещена на сайте издания.
Отвечая на вопрос о том, сохранится ли коалиция в следующем году, он сказал: "Да, конечно".
Ранее агентство Блумберг сообщило, что правительство Мерца может постичь та же участь, что и кабинет его предшественника Олафа Шольца, развалившийся до окончания срока его полномочий.
Двадцать третьего февраля в Германии прошли досрочные парламентские выборы, победу на которых одержал блок ХДС/ХСС. Второе место на выборах заняла правая АдГ с рекордным для себя результатом в 20,8%. СДПГ заняла лишь третье место, набрав 16,4% голосов, что стало худшим результатом в истории политической силы. Кроме того, в парламент попали "Зеленые" (11,6%), "Левая партия" (8,8%), а также партия датско-фризского меньшинства "Союз южношлезвигских избирателей", получившая одно место в парламенте по одномандатному голосованию. В первой половине апреля ХДС/ХСС и СДПГ договорились о создании новой правящей коалиции.
Депутат бундестага от партии Альтернатива для Германии Штеффен Котре - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Депутат АдГ назвал сроки возобновления энергосотрудничества ФРГ с Россией
16 ноября, 02:40
 
В мире, Германия, Фридрих Мерц, Олаф Шольц, ХДС/ХСС, Bild, Левая (партия)
 
 
