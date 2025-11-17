Франция и Германия могут отказаться от проекта истребителя FCAS, пишут СМИ

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS) и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами, пишет газета Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS) и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.

Как отмечает издание, неспособность создать в рамках проекта истребитель подорвет планы Евросоюза нарастить сотрудничество в сфере обороны.

"Берлин и Париж пытаются спасти свой Future Combat Air System (FCAS), крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений, которая находится на грани краха, потому что Airbus Dassault Aviation расходятся во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения", - говорится в сообщении издания.

Вместо истребителей Берлин и Париж перед встречей на высоком уровне на этой неделе обсуждают сокращение проекта лишь до создания облачной системы, которая позволит связать истребители с радарами, беспилотниками, наземными и морскими системами управления. Отмечается, что проект будут обсуждать министры обороны Франции Германии в понедельник, а затем и лидеры государств во вторник.

Один из источников заявил, что сосредоточение программы на создании облачной системы также может привести к пересмотру аспектов сделки, например сокращение сроков ее выполнения с 2040 до 2030 года.

Издание подчеркивает, что Франции и ФРГ, а также участвующей в проекте Испании , нужно принять окончательное решение о создании истребителя к концу года, однако многие отмечают, что сейчас уже слишком поздно пытаться урегулировать споры между Airbus и Dassault.

"Сейчас сделка полностью обездвижена и близка к концу. Больше нет доверия, каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий. Это нельзя исправить", - сказал неназванный французский банкир, близкий к ситуации.

Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник передавало, что правительство ФРГ готово продолжать работу над проектом по созданию военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) без Франции, если не получится договориться с французской компанией Dassault. Позднее министр обороны Германии Борис Писториус и вовсе не исключил закрытия проекта, если к концу года не будет найдено компромиссное решение со всеми сторонами.

Совместная программа Future Combat Air System (FCAS) была запущена в 2017 году с целью создания боевого самолета на замену истре бителя м Rafale, которые использует Фра нция, и Eur ofighter, которые используют Германия и Испания. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия, Франция и Испания проведут в октябре встречу для разрешения противоречий вокруг совместного проекта по созданию военного истребителя FCAS.