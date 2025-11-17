Рейтинг@Mail.ru
Франция и Германия могут отказаться от проекта истребителя FCAS, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
09:24 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/frantsija-2055382482.html
Франция и Германия могут отказаться от проекта истребителя FCAS, пишут СМИ
Франция и Германия могут отказаться от проекта истребителя FCAS, пишут СМИ - РИА Новости, 17.11.2025
Франция и Германия могут отказаться от проекта истребителя FCAS, пишут СМИ
Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS) и вместо этого сфокусироваться на РИА Новости, 17.11.2025
в мире, германия, франция, испания, борис писториус, фридрих мерц, эммануэль макрон, airbus, dassault aviation, rafale, eurofighter typhoon
В мире, Германия, Франция, Испания, Борис Писториус, Фридрих Мерц, Эммануэль Макрон, Airbus, Dassault Aviation, Rafale, Eurofighter Typhoon
Франция и Германия могут отказаться от проекта истребителя FCAS, пишут СМИ

FT: Франция и ФРГ могут отказаться от совместного проекта по производству FCAS

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкФлаги Франции и Евросоюза
Флаги Франции и Евросоюза - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Флаги Франции и Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Франция и Германия могут вскоре отказаться от совместного проекта по производству истребителей Future Combat Air System (FCAS) и вместо этого сфокусироваться на сокращении плана до создания облачной системы управления военными силами, пишет газета Financial Times со ссылкой на источники.
Как отмечает издание, неспособность создать в рамках проекта истребитель подорвет планы Евросоюза нарастить сотрудничество в сфере обороны.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 19.10.2025
Военные проекты ЕС могут оказаться под угрозой из-за Франции, пишут СМИ
19 октября, 14:09
"Берлин и Париж пытаются спасти свой Future Combat Air System (FCAS), крупнейшую в Европе программу по созданию вооружений, которая находится на грани краха, потому что Airbus и Dassault Aviation расходятся во мнениях относительно того, как построить планируемый программой истребитель следующего поколения", - говорится в сообщении издания.
Вместо истребителей Берлин и Париж перед встречей на высоком уровне на этой неделе обсуждают сокращение проекта лишь до создания облачной системы, которая позволит связать истребители с радарами, беспилотниками, наземными и морскими системами управления. Отмечается, что проект будут обсуждать министры обороны Франции и Германии в понедельник, а затем и лидеры государств во вторник.
Один из источников заявил, что сосредоточение программы на создании облачной системы также может привести к пересмотру аспектов сделки, например сокращение сроков ее выполнения с 2040 до 2030 года.
Издание подчеркивает, что Франции и ФРГ, а также участвующей в проекте Испании, нужно принять окончательное решение о создании истребителя к концу года, однако многие отмечают, что сейчас уже слишком поздно пытаться урегулировать споры между Airbus и Dassault.
"Сейчас сделка полностью обездвижена и близка к концу. Больше нет доверия, каждая сторона обвиняет другую в нарушении условий. Это нельзя исправить", - сказал неназванный французский банкир, близкий к ситуации.
Ранее агентство Рейтер со ссылкой на собственный источник передавало, что правительство ФРГ готово продолжать работу над проектом по созданию военного истребителя Future Combat Air System (FCAS) без Франции, если не получится договориться с французской компанией Dassault. Позднее министр обороны Германии Борис Писториус и вовсе не исключил закрытия проекта, если к концу года не будет найдено компромиссное решение со всеми сторонами.
Совместная программа Future Combat Air System (FCAS) была запущена в 2017 году с целью создания боевого самолета на замену истребителям Rafale, которые использует Франция, и Eurofighter, которые используют Германия и Испания. Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус заявил, что Германия, Франция и Испания проведут в октябре встречу для разрешения противоречий вокруг совместного проекта по созданию военного истребителя FCAS.
Проект военного истребителя FCAS, который Франция производит совместно с ФРГ и Испанией, сталкивается с постоянными трудностями, связанными с разделением задач между производителями в каждой стране. Агентство Блумберг в июле передавало, что французская компания-производитель Dassault Aviation хочет взять на себя ведущую роль в проекте. В конце августа канцлер Германии Фридрих Мерц объявил, что договорился с президентом Франции Эммануэлем Макроном принять решение по проекту FCAS до конца года.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Германия начала думать о демонтаже Евросоюза
Вчера, 08:00
 
В миреГерманияФранцияИспанияБорис ПисториусФридрих МерцЭммануэль МакронAirbusDassault AviationRafaleEurofighter Typhoon
 
 
