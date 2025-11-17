Рейтинг@Mail.ru
14:28 17.11.2025 (обновлено: 15:27 17.11.2025)
общество, россия, федерация независимых профсоюзов россии
Общество, Россия, Федерация независимых профсоюзов России
Черногаев рассказал о росте МРОТ с 1 января 2026 года

Предложенные ФНПР изменения в ТК РФ о занятости затронут 9,5 млн человек

© РИА Новости / Александр СуховЖенщина достает из кошелька деньги
Женщина достает из кошелька деньги - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Александр Сухов
Женщина достает из кошелька деньги. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Рост минимального размера оплаты труда в России с 1 января 2026 года будет способствовать увеличению зарплат около 4,6 миллиона человек, сообщил председатель Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Сергей Черногаев.
"Рассмотрен проект федерального закона о внесении изменений в статью 1 федерального закона о минимальном размере оплаты труда. С 1 января 2026 года заработная плата вырастет благодаря этому у около 4,6 миллиона работников", - сказал Черногаев во время встречи с президентом России.
Он отметил также, что в законодательстве установлена норма об опережающем росте МРОТ над темпами роста прожиточного минимума и индекса потребительских цен, в этом году зарплата выросла у 4,2 миллиона россиян. По его словам, с 1 января этого года восстановление индексации пенсий работающих пенсионеров распространилось почти на 8 миллионов человек.
Кроме того, принятие изменений в трудовой кодекс по части платформенной занятости, за которые профсоюзы выступают в рамках Российской трехсторонней комиссии, может затронуть порядка 9,5 миллионов работающих россиян.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 30.04.2025
В ГД внесут проект об установлении МРОТ в размере 34 тысячи рублей в месяц
30 апреля, 00:17
 
ОбществоРоссияФедерация независимых профсоюзов России
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
