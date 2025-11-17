Число погибших при тайфунах на Филиппинах возросло до 297 человек

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общее число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до 297, сообщает филиппинское новостное агентство Общее число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до 297, сообщает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на национальный совет по управлению и снижению рисков стихийных бедствий (NDRRMC).

Тайфун "Калмаэги" и супертайфун "Фунг-Вонг" обрушились на Филиппины в начале ноября. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 259 человек в результате двух тайфунов. Шестого ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос -младший объявил в стране режим национального бедствия.

"Общее число погибших в результате двух тайфунов "Тино" (филиппинское название тайфуна "Калмаэги" - ред.) и "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.) возросло до 297 человек", - пишет PNA.

По последним данным, в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах погибли 269 человек, большинство из них были найдены в провинции Себу , на острове Негрос, а также в регионах Западные Висайи и Восточные Висайи. Еще 523 человека получили ранения, 113 человек числятся пропавшими без вести.

В результате супертайфуна "Фунг-Вонг" в стране погибли 28 человек, большинство из них были найдены в провинции Ифугао на севере острова Лусон , 52 человека получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает местное агентство.

"Управление гражданской обороны сообщило, что пострадавшим в результате двух тайфунов уже оказана помощь на сумму около 838,5 миллионов филиппинских песо (около 14,2 миллиона долларов)", - пишет PNA.

Ранее сообщалось, что ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре Филиппин после двух мощных тайфунов превысил 2,8 миллиарда филиппинских песо (примерно 47,4 миллиона долларов).