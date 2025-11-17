Рейтинг@Mail.ru
Число погибших при тайфунах на Филиппинах возросло до 297 человек - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:12 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/filippiny-2055442355.html
Число погибших при тайфунах на Филиппинах возросло до 297 человек
Число погибших при тайфунах на Филиппинах возросло до 297 человек - РИА Новости, 17.11.2025
Число погибших при тайфунах на Филиппинах возросло до 297 человек
Общее число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до 297, сообщает филиппинское новостное агентство... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T13:12:00+03:00
2025-11-17T13:12:00+03:00
в мире
филиппины
себу
лусон (остров)
фердинанд маркос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052925544_0:0:1728:972_1920x0_80_0_0_6ac2a095a7df1fae5d453dd2967b510c.jpg
https://ria.ru/20251112/vulkan-2054469442.html
https://ria.ru/20251111/tayfun-2054233706.html
филиппины
себу
лусон (остров)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/05/2052925544_64:0:1600:1152_1920x0_80_0_0_8a6872835fc4f5832b0f6906fb075a06.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, филиппины, себу, лусон (остров), фердинанд маркос
В мире, Филиппины, Себу, Лусон (остров), Фердинанд Маркос
Число погибших при тайфунах на Филиппинах возросло до 297 человек

Число погибших при тайфунах на Филиппинах достигло 297 человек

© AP Photo / Jacqueline HernandezПоследствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу
Последствия тайфуна Калмаэги на филиппинском острове Себу - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги" на филиппинском острове Себу. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Общее число погибших в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах возросло до 297, сообщает филиппинское новостное агентство Philippine News Agency (PNA) со ссылкой на национальный совет по управлению и снижению рисков стихийных бедствий (NDRRMC).
Тайфун "Калмаэги" и супертайфун "Фунг-Вонг" обрушились на Филиппины в начале ноября. Ранее сообщалось о гибели по меньшей мере 259 человек в результате двух тайфунов. Шестого ноября президент Филиппин Фердинанд Маркос-младший объявил в стране режим национального бедствия.
Извержение вулкана Тааль - РИА Новости, 1920, 12.11.2025
На Филиппинах произошло малое извержение вулкана Тааль
12 ноября, 13:58
"Общее число погибших в результате двух тайфунов "Тино" (филиппинское название тайфуна "Калмаэги" - ред.) и "Уван" (филиппинское название супертайфуна "Фунг-Вонг" - ред.) возросло до 297 человек", - пишет PNA.
По последним данным, в результате тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах погибли 269 человек, большинство из них были найдены в провинции Себу, на острове Негрос, а также в регионах Западные Висайи и Восточные Висайи. Еще 523 человека получили ранения, 113 человек числятся пропавшими без вести.
В результате супертайфуна "Фунг-Вонг" в стране погибли 28 человек, большинство из них были найдены в провинции Ифугао на севере острова Лусон, 52 человека получили ранения, еще двое числятся пропавшими без вести, сообщает местное агентство.
"Управление гражданской обороны сообщило, что пострадавшим в результате двух тайфунов уже оказана помощь на сумму около 838,5 миллионов филиппинских песо (около 14,2 миллиона долларов)", - пишет PNA.
Ранее сообщалось, что ущерб сельскому хозяйству и инфраструктуре Филиппин после двух мощных тайфунов превысил 2,8 миллиарда филиппинских песо (примерно 47,4 миллиона долларов).
На прошлой неделе посольство РФ на Филиппинах сообщило РИА Новости, что информация о пострадавших россиянах в результате тайфуна "Калмаэги" и супертайфуна "Фунг-Вонг" на Филиппинах не поступала. Посольство находится в контакте с местными правоохранительными органами.
Последствия тайфуна на Филиппинах - РИА Новости, 1920, 11.11.2025
Тайфун "Фунг-Вонг" нанес сельхозу Филиппин ущерб в два миллиона долларов
11 ноября, 15:59
 
В миреФилиппиныСебуЛусон (остров)Фердинанд Маркос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала