https://ria.ru/20251117/figurant-2055465845.html
Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве курских фортификаций
Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве курских фортификаций - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве курских фортификаций
Фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье, экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоренности возвести... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T14:05:00+03:00
2025-11-17T14:05:00+03:00
2025-11-17T14:05:00+03:00
жилье
курская область
москва
россия
алексей дедов
владимир лукин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:106:1280:826_1920x0_80_0_0_58fa1f8352614468014ef4eacad871b2.jpg
https://ria.ru/20251117/figurant-2055437839.html
https://ria.ru/20251101/hinshtejn-2052369417.html
курская область
москва
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/15/2012561837_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_01c6ceb376a9f1143f6e6cbd4ffbd03f.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жилье, курская область, москва, россия, алексей дедов, владимир лукин
Жилье, Курская область, Москва, Россия, Алексей Дедов, Владимир Лукин
Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве курских фортификаций
Васильев заявил о договоренности минимизировать затраты на курские фортификации
КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье, экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоренности возвести защитные объекты, затратив минимальную сумму средств.
Уголовное дело в отношении Максима Васильева выделено в отдельное производство. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила судья в ходе судебного заседания. В понедельник Васильев выступил на суде в качестве свидетеля посредством видеоконференции, находясь в Мещанском районным суде города Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Значит, разговор был такой, что необходимо затратить минимальное количество средств и возвести объекты. В каком виде они будут, в таком они и будут приняты. Такого, что там, не стройте вообще ничего, а мы заплатим, такого не было. Но и не было такого, что вы там сделайте все как положено, четко, и тогда мы примем. То есть, вот там, по ходу пьесы разберемся. Ну, пока делайте что-то похожее на строительство", - заявил Васильев в ходе суда.
Васильев в ходе судебного заседания 17 ноября заявил о договоре с экс-замгубернатора Алексеем Дедовым
о вознаграждения в виде 10% от контракта за возможность участвовать в строительстве фортификаций в приграничье Курской области
. Кроме того, он рассказал о передаче средств Дедову в сумме 8 миллионов рублей.
Ранее осуждённый за растрату средств при возведении фортификаций в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания о передаче в 2023 году 8 миллионов рублей отката бывшему первому замгубернатора Курской области Алексею Дедову и гендиректору корпорации развития Владимиру Лукину
.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве
санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ
"Присвоение или растрата". Он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.