14:05 17.11.2025
Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве курских фортификаций
Экс-депутат рассказал об экономии при строительстве курских фортификаций

Васильев заявил о договоренности минимизировать затраты на курские фортификации

© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/TelegramЭкс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Суды общей юрисдикции города Москвы/Telegram
Экс-депутат Курской областной Думы Максим Васильев в зале суда. Архивное фото
КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье, экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоренности возвести защитные объекты, затратив минимальную сумму средств.
Уголовное дело в отношении Максима Васильева выделено в отдельное производство. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила судья в ходе судебного заседания. В понедельник Васильев выступил на суде в качестве свидетеля посредством видеоконференции, находясь в Мещанском районным суде города Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
"Значит, разговор был такой, что необходимо затратить минимальное количество средств и возвести объекты. В каком виде они будут, в таком они и будут приняты. Такого, что там, не стройте вообще ничего, а мы заплатим, такого не было. Но и не было такого, что вы там сделайте все как положено, четко, и тогда мы примем. То есть, вот там, по ходу пьесы разберемся. Ну, пока делайте что-то похожее на строительство", - заявил Васильев в ходе суда.
Васильев в ходе судебного заседания 17 ноября заявил о договоре с экс-замгубернатора Алексеем Дедовым о вознаграждения в виде 10% от контракта за возможность участвовать в строительстве фортификаций в приграничье Курской области. Кроме того, он рассказал о передаче средств Дедову в сумме 8 миллионов рублей.
Ранее осуждённый за растрату средств при возведении фортификаций в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания о передаче в 2023 году 8 миллионов рублей отката бывшему первому замгубернатора Курской области Алексею Дедову и гендиректору корпорации развития Владимиру Лукину.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
ЖильеКурская областьМоскваРоссияАлексей ДедовВладимир Лукин
 
 
