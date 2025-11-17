Рейтинг@Mail.ru
Фигурант дела о фортификациях рассказал об откате бывшему замгубернатора - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:59 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/figurant-2055437839.html
Фигурант дела о фортификациях рассказал об откате бывшему замгубернатора
Фигурант дела о фортификациях рассказал об откате бывшему замгубернатора - РИА Новости, 17.11.2025
Фигурант дела о фортификациях рассказал об откате бывшему замгубернатора
Фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоре про выплату... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T12:59:00+03:00
2025-11-17T12:59:00+03:00
курская область
москва
россия
алексей дедов
владимир лукин
курская областная дума
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_0:253:3072:1981_1920x0_80_0_0_f5d4d517337baba5f3bb6f21285ad447.jpg
https://ria.ru/20251113/arest-2054639006.html
https://ria.ru/20251101/hinshtejn-2052369417.html
курская область
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0a/1772145566_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_7b0a0cfcafbb6ea167bce7798e5619d7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
курская область, москва, россия, алексей дедов, владимир лукин, курская областная дума
Курская область, Москва, Россия, Алексей Дедов, Владимир Лукин, Курская областная Дума
Фигурант дела о фортификациях рассказал об откате бывшему замгубернатора

Фигурант дела о фортификациях рассказал об откате бывшему замгубернатора Дедову

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоре про выплату денежного вознаграждения в виде 10% от суммы контракта за участие в строительстве защитных сооружений бывшему замгубернатора региона Алексею Дедову.
Уголовное дело в отношении Максима Васильева выделено в отдельное производство. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила судья в ходе судебного заседания.
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Источник сообщил об аресте земельных участков депутата Бондаренко
13 ноября, 02:42
"Да, договаривался о вопросе о денежном вознаграждении в размере 10%... Это как бы было ему, и в том числе корпорации (развития Курской области - ред.), то есть всем... От стоимости контракта", - ответил Васильев на вопрос государственного обвинителя, договаривался ли он с экс-заместителем губернатора Алексеем Дедовым о выплате ему процентов за строительство фортификаций.
Кроме того, он подтвердил, что лично передал Дедову 8 млн рублей.
"Это тремя, получается, платежами, я передал Дедову и для Лукина... Три раза я привозил ему домой... Получается 3, 3 и по 2 миллиона", - добавил Васильев.
Ранее осуждённый за растрату средств при возведении фортификаций в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания о передаче в 2023 году 8 миллионов рублей отката бывшему первому замгубернатора Курской области Алексею Дедову и гендиректору корпорации развития Владимиру Лукину.
Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
1 ноября, 16:50
 
Курская областьМоскваРоссияАлексей ДедовВладимир ЛукинКурская областная Дума
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала