Фигурант дела о фортификациях рассказал об откате бывшему замгубернатора

КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант по делу о строительстве фортификаций в курском приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев в суде заявил о договоре про выплату денежного вознаграждения в виде 10% от суммы контракта за участие в строительстве защитных сооружений бывшему замгубернатора региона Алексею Дедову.

Уголовное дело в отношении Максима Васильева выделено в отдельное производство. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила судья в ходе судебного заседания.

"Да, договаривался о вопросе о денежном вознаграждении в размере 10%... Это как бы было ему, и в том числе корпорации (развития Курской области - ред.), то есть всем... От стоимости контракта", - ответил Васильев на вопрос государственного обвинителя, договаривался ли он с экс-заместителем губернатора Алексеем Дедовым о выплате ему процентов за строительство фортификаций.

Кроме того, он подтвердил, что лично передал Дедову 8 млн рублей.

"Это тремя, получается, платежами, я передал Дедову и для Лукина ... Три раза я привозил ему домой... Получается 3, 3 и по 2 миллиона", - добавил Васильев.

Ранее осуждённый за растрату средств при возведении фортификаций в Курской области гендиректор строительной компании Виталий Синьговский дал показания о передаче в 2023 году 8 миллионов рублей отката бывшему первому замгубернатора Курской области Алексею Дедову и гендиректору корпорации развития Владимиру Лукину.

Суд рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.