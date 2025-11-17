"Об этом молчали веками". Ученые нашли потерянный тайник фараона

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в одной из пирамид Гизы "аномальные участки". Предварительный вывод гласит: это могут быть ранее неизвестные помещения. Если приборы не врут, ученые в шаге от грандиозного открытия. Что скрывается за тысячелетними стенами — в материале РИА Новости.
Подозрительно идеально
На плато Гиза пирамида Менкаура привлекает к себе меньше внимания, чем другие. По красоте убранства она сильно уступает той, что построил отец правителя, фараон Хафра. А той, что возвели при легендарном деде, Хеопсе, — по сложности планировки.
Однако и здесь исследователям есть над чем поломать голову. В 2019-м независимый исследователь Стейн ван ден Ховен обратил внимание, что на восточной стороне пирамиды есть участок три на шесть метров, где камни отполированы почти идеально.
Такой "портал" можно найти лишь в одном месте — у нынешнего входа в гробницу. Ван ден Ховен тогда предположил: быть может, есть еще один проход, о котором столетиями никто и не подозревал.
CC0 / Robster1983 / Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год
CC0 / Robster1983 /
Спустя пять лет специалисты из Каирского университета вооружились аппаратурой по последнему слову техники — лидарами и мюонными радарами — и решили проверить гипотезу археолога-энтузиаста.
Уже в первый же заход приборы показали невероятное. За отшлифованными блоками с восточной стороны действительно скрывается некая пустота. И не одна. "Две заполненные воздухом камеры", по словам одного из участников экспедиции Кристиана Гроссе из Штутгартского университета, имеют размеры приблизительно метр на полтора.
А вот их глубину пока определить не удалось. Отсюда несколько версий того, что именно обнаружили ученые в пирамиде Менкаура.
Не вовремя остановились
Согласно одной из гипотез, это могут быть "двери Гантенбринка". Впервые мир узнал о них в конце 1990-х, когда немецкий инженер Рудольф Гантенбринк проводил испытания нового робота-археолога.
CC BY 4.0 / Khalid Helal/Polina Pugacheva / Th Northern face of the Menkaure Pyramid and (b) a close-up view of the main entrance, and (c) the polished part of the Eastern face (cropped)Северная грань пирамиды Менкаура, вид главного входа крупным планом и отполированная часть восточной грани
С разрешения правительства Египта изобретатель запустил машину в одну из узких шахт в соседней пирамиде Хеопса, и через несколько минут камера уперлась во что-то твердое — а именно в известняковую дверцу с искусно изготовленными металлическими ручками.
Спустя десять лет "заглушку" аккуратно просверлили. Но египтологов всего мира ждало разочарование: проход упирался в еще одну дверцу. Что скрывалось за ней, власти страны не позволили узнать, и проект пришлось свернуть.
Специалисты выяснили лишь одно: георадары показали наличие пустоты за второй перегородкой, а значит, коридор продолжается дальше.
Быть может, с аналогичной загадкой столкнулись те, кто сейчас исследует скрытые камеры в пирамиде Менкаура.
Обширная пустота
Обманываться в случае с такими "сенсациями" приходится довольно часто. Только за последние десять лет "любители" буквально завалили Министерство туризма и древностей Египта заявлениями о новых аномалиях внутри пирамид.
CC BY 4.0 / Khalid Helal/Polina Pugacheva / An example of GPR Velocity Calibration on site, (a) a fallen granite stone at the site with a thickness of 0.76 m, (b) the corresponding GPR profile revealing a calculated velocity of 0.13 m/ns (after time conversion) (cropped)Пример калибровки скорости георадара на месте: упавший гранитный камень толщиной 0,76 метра и соответствующий профиль георадара, показывающий расчетную скорость 0,13 м/нс
Наиболее громкое псевдооткрытие произошло в 2017-м. Группа археологов из Франции и Японии получила разрешение на сканирование некоторых участков усыпальницы Хеопса. Не прошло и пары месяцев, как они опубликовали первый отчет: прямо над большой галереей — коридором перед входом в погребальную камеру правителя — обнаружили обширную пустоту.
Сразу же пошли спекуляции на тему "тайных комнат", "потерянных сокровищ", "НЛО" и "криптоистории". Развеять весь этот туман взялся маститый египтолог Захи Хавасс.
Он заверил любителей мистики: ни о каких тайниках речи быть не может. Все дело в том, что внутренние блоки пирамиды, в отличие от внешних, разного размера. Из-за соседства камней крупного и мелкого калибра возникает иллюзия скрытого помещения.
И профессионалам, добавил он, это хорошо известно.
"Нисколько не удивило"
Впрочем, бывает и наоборот. Казалось бы, за прошедшие десятилетия Гизу изучили вдоль и поперек. Но здесь никогда не знаешь, что найдешь.
CC BY 4.0 / Khalid Helal/Polina Pugacheva / UST field data acquisition using two combined PD8000 arrays (16 channels), the layout of the UST measurements on the sketch of the Eastern face of the Menkaure Pyramid (cropped)Сбор полевых данных UST с использованием двух комбинированных матриц PD8000 (16 каналов) и расположение измерений UST на эскизе восточной грани пирамиды Менкаура
Так год назад международная группа археологов заинтересовалась внушительных размеров пустырем, раскинувшимся прямо посреди легендарного плато. Этим участком долгое время никто не занимался. Понятно почему: нет никаких видимых строений в отличие от любого древнего некрополя, да и великие пирамиды прямо под боком — есть что изучать.
Чтобы раскрыть тайну этого места, ученые проделали колоссальную работу — при помощи георадаров и радиолокаторов метр за метром просканировали участок. Приборы показали, что в одном месте на глубине приблизительно двух метров залегает нечто странное — десятиметровая L-образная конструкция. А под ней — еще одна, немного поменьше.
Интернет тогда наводнили всевозможные "теории" о том, что это может быть.
Одни утверждали, что это ранее неизвестная гробница фараона (примерно в то же время недалеко от Луксора раскопали нетронутую усыпальницу Тутмоса II). Другие — что скрытый вход в египетский "загробный мир", о котором подробно повествует Книга мертвых.
CC BY 4.0 / Khalid Helal/Polina Pugacheva / GPR field data acquisition using 200/600 MHz by IDS system, (b) the built wooden scaffold in the area of study (c) layout of the focused 50 mm GPR grid measurements on the sketch of the Eastern face of the Menkaure Pyramid (cropped)Сбор полевых георадарных данных с использованием 200/600 МГц с помощью системы IDS, деревянные строительные леса в исследуемом районе и расположение сфокусированных измерений с помощью георадарной сетки диаметром 50 мм на эскизе восточной грани пирамиды Менкаура
Специалисты же предпочли воздержаться от подобного рода догадок. "Пока в районе пустыря не начнутся раскопки, сложно что-либо сказать об этом L-образном сооружении, — прокомментировал открытие профессор египтологии Ливерпульского университета Роланд Энмарч. — Но меня нисколько не удивит, если оно окажется какой-то гробницей".
О второй камере, что залегает глубже, и вовсе ничего сказать нельзя, заключил он. Информации крайне мало. Невозможно понять, естественная она или создана человеком. В реальности может оказаться, что эта пустота — смесь песка и гравия или обычная воздушная полость. "Однако, — добавил Энмарч, — меня не удивит обратное: что это тоже гробница".
Столько же неопределенности и в нынешнем деле пирамиды Менкаура. Министерство туризма и древностей Египта пока не уверено, стоит ли ученым в очередной раз тревожить тысячелетнюю историю. И если да, то ради чего: затерянной сокровищницы фараона или банальной вентиляционной шахты. Так что пока ясно одно: древние египтяне знали, как надежно сохранить тайны.