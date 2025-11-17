"Об этом молчали веками". Ученые нашли потерянный тайник фараона

МОСКВА, 17 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Археологи обнаружили в одной из пирамид Гизы "аномальные участки". Предварительный вывод гласит: это могут быть ранее неизвестные помещения. Если приборы не врут, ученые в шаге от грандиозного открытия. Что скрывается за тысячелетними стенами — в материале РИА Новости.

Подозрительно идеально

На плато Гиза пирамида Менкаура привлекает к себе меньше внимания, чем другие. По красоте убранства она сильно уступает той, что построил отец правителя, фараон Хафра. А той, что возвели при легендарном деде, Хеопсе, — по сложности планировки.

Однако и здесь исследователям есть над чем поломать голову. В 2019-м независимый исследователь Стейн ван ден Ховен обратил внимание, что на восточной стороне пирамиды есть участок три на шесть метров, где камни отполированы почти идеально.

Такой "портал" можно найти лишь в одном месте — у нынешнего входа в гробницу. Ван ден Ховен тогда предположил: быть может, есть еще один проход, о котором столетиями никто и не подозревал.

Аэроснимок плато Гиза с подступающим к нему Каиром, пирамида Хеопса слева, 2008 год

Спустя пять лет специалисты из Каирского университета вооружились аппаратурой по последнему слову техники — лидарами и мюонными радарами — и решили проверить гипотезу археолога-энтузиаста.

Уже в первый же заход приборы показали невероятное. За отшлифованными блоками с восточной стороны действительно скрывается некая пустота. И не одна. "Две заполненные воздухом камеры", по словам одного из участников экспедиции Кристиана Гроссе из Штутгартского университета, имеют размеры приблизительно метр на полтора.

А вот их глубину пока определить не удалось. Отсюда несколько версий того, что именно обнаружили ученые в пирамиде Менкаура.

Не вовремя остановились

Согласно одной из гипотез, это могут быть "двери Гантенбринка". Впервые мир узнал о них в конце 1990-х, когда немецкий инженер Рудольф Гантенбринк проводил испытания нового робота-археолога.

С разрешения правительства Египта изобретатель запустил машину в одну из узких шахт в соседней пирамиде Хеопса, и через несколько минут камера уперлась во что-то твердое — а именно в известняковую дверцу с искусно изготовленными металлическими ручками.

Спустя десять лет "заглушку" аккуратно просверлили. Но египтологов всего мира ждало разочарование: проход упирался в еще одну дверцу. Что скрывалось за ней, власти страны не позволили узнать, и проект пришлось свернуть.

Специалисты выяснили лишь одно: георадары показали наличие пустоты за второй перегородкой, а значит, коридор продолжается дальше.

Быть может, с аналогичной загадкой столкнулись те, кто сейчас исследует скрытые камеры в пирамиде Менкаура.

Обширная пустота

Обманываться в случае с такими "сенсациями" приходится довольно часто. Только за последние десять лет "любители" буквально завалили Министерство туризма и древностей Египта заявлениями о новых аномалиях внутри пирамид.

Наиболее громкое псевдооткрытие произошло в 2017-м. Группа археологов из Франции и Японии получила разрешение на сканирование некоторых участков усыпальницы Хеопса. Не прошло и пары месяцев, как они опубликовали первый отчет: прямо над большой галереей — коридором перед входом в погребальную камеру правителя — обнаружили обширную пустоту.

Сразу же пошли спекуляции на тему "тайных комнат", "потерянных сокровищ", "НЛО" и "криптоистории". Развеять весь этот туман взялся маститый египтолог Захи Хавасс.

Он заверил любителей мистики: ни о каких тайниках речи быть не может. Все дело в том, что внутренние блоки пирамиды, в отличие от внешних, разного размера. Из-за соседства камней крупного и мелкого калибра возникает иллюзия скрытого помещения.

И профессионалам, добавил он, это хорошо известно.

"Нисколько не удивило"

Впрочем, бывает и наоборот. Казалось бы, за прошедшие десятилетия Гизу изучили вдоль и поперек. Но здесь никогда не знаешь, что найдешь.

Так год назад международная группа археологов заинтересовалась внушительных размеров пустырем, раскинувшимся прямо посреди легендарного плато. Этим участком долгое время никто не занимался. Понятно почему: нет никаких видимых строений в отличие от любого древнего некрополя, да и великие пирамиды прямо под боком — есть что изучать.

Чтобы раскрыть тайну этого места, ученые проделали колоссальную работу — при помощи георадаров и радиолокаторов метр за метром просканировали участок. Приборы показали, что в одном месте на глубине приблизительно двух метров залегает нечто странное — десятиметровая L-образная конструкция. А под ней — еще одна, немного поменьше.

Интернет тогда наводнили всевозможные "теории" о том, что это может быть.

Одни утверждали, что это ранее неизвестная гробница фараона (примерно в то же время недалеко от Луксора раскопали нетронутую усыпальницу Тутмоса II). Другие — что скрытый вход в египетский "загробный мир", о котором подробно повествует Книга мертвых.

Специалисты же предпочли воздержаться от подобного рода догадок. "Пока в районе пустыря не начнутся раскопки, сложно что-либо сказать об этом L-образном сооружении, — прокомментировал открытие профессор египтологии Ливерпульского университета Роланд Энмарч. — Но меня нисколько не удивит, если оно окажется какой-то гробницей".

О второй камере, что залегает глубже, и вовсе ничего сказать нельзя, заключил он. Информации крайне мало. Невозможно понять, естественная она или создана человеком. В реальности может оказаться, что эта пустота — смесь песка и гравия или обычная воздушная полость. "Однако, — добавил Энмарч, — меня не удивит обратное: что это тоже гробница".