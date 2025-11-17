Рейтинг@Mail.ru
В Бельгии обвинили Россию в "информационной войне" против Европы - РИА Новости, 17.11.2025
22:28 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/es-2055584388.html
В Бельгии обвинили Россию в "информационной войне" против Европы
В Бельгии обвинили Россию в "информационной войне" против Европы - РИА Новости, 17.11.2025
В Бельгии обвинили Россию в "информационной войне" против Европы
Министр обороны Бельгии Тео Франкен, заявляя в соцсети X о российской "информационной войне" против Европы, написал, что у Украины якобы "не было ни малейшего... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T22:28:00+03:00
2025-11-17T22:28:00+03:00
в мире
украина
россия
бельгия
тео франкен
сергей лавров
нато
евросоюз
украина
россия
бельгия
в мире, украина, россия, бельгия, тео франкен, сергей лавров, нато, евросоюз
В мире, Украина, Россия, Бельгия, Тео Франкен, Сергей Лавров, НАТО, Евросоюз
В Бельгии обвинили Россию в "информационной войне" против Европы

Министр обороны Бельгии Франкен обвинил Россию в информационной войне против ЕС

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен, заявляя в соцсети X о российской "информационной войне" против Европы, написал, что у Украины якобы "не было ни малейшего шанса" вступить в НАТО до начала СВО в феврале 2022 года, хотя это утверждение противоречит официальным заявлениям НАТО с 2008 года, подтверждающим обратное.
На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было объявлено, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это заявление неоднократно подтверждалось, в частности - на саммите в Брюсселе в июне 2021 года, где в заявлении глав государств НАТО говорилось: "Мы подтверждаем решение о том, что Украина станет членом НАТО".
"Так, Россия успешно распространила среди нашего населения различные тезисы... Еще один классический тезис - обвинение нас в том, что "экспансионизм" НАТО и ЕС стал причиной их захватнической войны на Украине, в то время как у Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС", - пишет Франкен.
Он также утверждает, что Центр стратегических коммуникаций НАТО, к которому Бельгия присоединилась, позволяет выявлять "враждебные информационные активности на ранней стадии".
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.
Тео Франкен - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
В Европе набросились на бельгийского министра из-за угроз ударить по Москве
31 октября, 16:42
 
В миреУкраинаРоссияБельгияТео ФранкенСергей ЛавровНАТОЕвросоюз
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
