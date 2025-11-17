В Бельгии обвинили Россию в "информационной войне" против Европы

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Министр обороны Бельгии Тео Франкен, заявляя в соцсети X о российской "информационной войне" против Европы, написал, что у Украины якобы "не было ни малейшего шанса" вступить в НАТО до начала СВО в феврале 2022 года, хотя это утверждение противоречит официальным заявлениям НАТО с 2008 года, подтверждающим обратное.
На саммите НАТО в Бухаресте в 2008 году было объявлено, что Украина и Грузия станут членами НАТО. Это заявление неоднократно подтверждалось, в частности - на саммите в Брюсселе в июне 2021 года, где в заявлении глав государств НАТО говорилось: "Мы подтверждаем решение о том, что Украина станет членом НАТО".
"Так, Россия успешно распространила среди нашего населения различные тезисы... Еще один классический тезис - обвинение нас в том, что "экспансионизм" НАТО и ЕС стал причиной их захватнической войны на Украине, в то время как у Украины до войны не было ни малейшего шанса вступить в НАТО и ЕС", - пишет Франкен.
Он также утверждает, что Центр стратегических коммуникаций НАТО, к которому Бельгия присоединилась, позволяет выявлять "враждебные информационные активности на ранней стадии".
В феврале 2019 года в конституцию Украины добавили формулировку о европейской и евроатлантической интеграции страны, в том числе среди целей страны указана реализация стратегического курса государства "на получение полноправного членства Украины в Европейском союзе и в Организации Североатлантического договора".
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что возвращение к нейтральному, внеблоковому, безъядерному статусу Украины является одним из условий РФ для урегулирования конфликта на Украине.