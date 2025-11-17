Рейтинг@Mail.ru
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:44 17.11.2025 (обновлено: 23:33 17.11.2025)
https://ria.ru/20251117/es-2055579905.html
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе - РИА Новости, 17.11.2025
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе
Порядка 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе, сообщило словацкое издание Denník N со ссылкой на главу оппозиционной либеральной... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T21:44:00+03:00
2025-11-17T23:33:00+03:00
в мире
братислава
словакия
чехословакия
роберт фицо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_0:0:3077:1731_1920x0_80_0_0_d7fcfa435ad6963980ab336ce779fb51.jpg
https://ria.ru/20251025/miting-2050555010.html
братислава
словакия
чехословакия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/0c/17/1990860389_156:0:2885:2047_1920x0_80_0_0_f1260c58ea5b738228b48485c53f9f01.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, братислава, словакия, чехословакия, роберт фицо
В мире, Братислава, Словакия, Чехословакия, Роберт Фицо
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе

Denník N: около 50 тыс человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкЗдание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
Перейти в медиабанк
Здание парламента Словакии (Народной Рады) в Братиславе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРАТИСЛАВА, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе, сообщило словацкое издание Denník N со ссылкой на главу оппозиционной либеральной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михала Шимечку.
Братиславе на протест пришло 50 тысяч человек, сообщил Михал Шимечка", - говорится в сообщении издания в понедельник.
Словакия 17 ноября отмечает один из основных государственных праздников - День борьбы за свободу и демократию, в память о событиях 36-летней давности, когда в 1989 году в Чехословакии началась "Бархатная революция".
Организаторами митинга в словацкой столице выступили представленные в парламенте оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, "Христианско-демократическое движение"), SaS (Sloboda a Solidarita, "Свобода и солидарность"), а также партия Demokrati ("Демократы"), которая в законодательном органе страны не представлена.
Участники митинга заполнили Площадь свободы перед зданием словацкого правительства в Братиславе вечером в понедельник, несмотря на ливший с утра дождь. Собравшиеся настроены против действующего кабмина Словакии во главе с Робертом Фицо и выкрикивают антиправительственные лозунги.
В ноябре 2024 года Шимечка на антиправительственном митинге по случаю Дня борьбы за свободу и демократию сообщал, что его участниками стали порядка 17 тысяч человек.
Участники демонстрации в немецком городе Билефельд - РИА Новости, 1920, 25.10.2025
В Германии несколько тысяч человек вышли на митинг после заявления Мерца
25 октября, 12:05
 
В миреБратиславаСловакияЧехословакияРоберт Фицо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала