Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе, сообщило словацкое издание Denník N со ссылкой на главу оппозиционной либеральной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михала Шимечку.

"В Братиславе на протест пришло 50 тысяч человек, сообщил Михал Шимечка", - говорится в сообщении издания в понедельник.

Словакия 17 ноября отмечает один из основных государственных праздников - День борьбы за свободу и демократию, в память о событиях 36-летней давности, когда в 1989 году в Чехословакии началась "Бархатная революция".

Организаторами митинга в словацкой столице выступили представленные в парламенте оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, "Христианско-демократическое движение"), SaS (Sloboda a Solidarita, "Свобода и солидарность"), а также партия Demokrati ("Демократы"), которая в законодательном органе страны не представлена.

Участники митинга заполнили Площадь свободы перед зданием словацкого правительства в Братиславе вечером в понедельник, несмотря на ливший с утра дождь. Собравшиеся настроены против действующего кабмина Словакии во главе с Робертом Фицо и выкрикивают антиправительственные лозунги.