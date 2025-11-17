https://ria.ru/20251117/es-2055579905.html
Около 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе
БРАТИСЛАВА, 17 ноя - РИА Новости. Порядка 50 тысяч человек приняли участие в митинге оппозиции в Братиславе, сообщило словацкое издание Denník N со ссылкой на главу оппозиционной либеральной партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия") Михала Шимечку.
"В Братиславе
на протест пришло 50 тысяч человек, сообщил Михал Шимечка", - говорится в сообщении издания в понедельник.
Словакия
17 ноября отмечает один из основных государственных праздников - День борьбы за свободу и демократию, в память о событиях 36-летней давности, когда в 1989 году в Чехословакии
началась "Бархатная революция".
Организаторами митинга в словацкой столице выступили представленные в парламенте оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, "Христианско-демократическое движение"), SaS (Sloboda a Solidarita, "Свобода и солидарность"), а также партия Demokrati ("Демократы"), которая в законодательном органе страны не представлена.
Участники митинга заполнили Площадь свободы перед зданием словацкого правительства в Братиславе вечером в понедельник, несмотря на ливший с утра дождь. Собравшиеся настроены против действующего кабмина Словакии во главе с Робертом Фицо
и выкрикивают антиправительственные лозунги.
В ноябре 2024 года Шимечка на антиправительственном митинге по случаю Дня борьбы за свободу и демократию сообщал, что его участниками стали порядка 17 тысяч человек.