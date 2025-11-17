Словацкие оппозиционные партии проводят митинг в Братиславе

БРАТИСЛАВА, 17 ноя - РИА Новости. Словацкие оппозиционные партии проводят в Братиславе вечером в понедельник многочисленный митинг, приуроченный к государственному празднику, передает корреспондент РИА Новости.

Организаторами митинга в словацкой столице выступили представленные в парламенте оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, "Христианско-демократическое движение"), SaS (Sloboda a Solidarita, "Свобода и солидарность"), а также партия Demokrati ("Демократы"), которая в законодательном органе страны не представлена.