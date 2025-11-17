Рейтинг@Mail.ru
Словацкие оппозиционные партии проводят митинг в Братиславе
20:57 17.11.2025
Словацкие оппозиционные партии проводят митинг в Братиславе
Словацкие оппозиционные партии проводят в Братиславе вечером в понедельник многочисленный митинг, приуроченный к государственному празднику
2025
Словацкие оппозиционные партии проводят митинг в Братиславе

Словацкая оппозиция проводят многочисленный митинг в Братиславе 17 ноября

Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе
© AP Photo / Petr David Josek
Флаги Словакии и Евросоюза перед зданием парламента в Братиславе. Архивное фото
БРАТИСЛАВА, 17 ноя - РИА Новости. Словацкие оппозиционные партии проводят в Братиславе вечером в понедельник многочисленный митинг, приуроченный к государственному празднику, передает корреспондент РИА Новости.
Словакия 17 ноября отмечает один из основных государственных праздников - День борьбы за свободу и демократию, в память о событиях 36-летней давности, когда в 1989 году в Чехословакии началась "Бархатная революция", в результате которой пал коммунистический режим.
Организаторами митинга в словацкой столице выступили представленные в парламенте оппозиционные партии Progresívne Slovensko ("Прогрессивная Словакия"), KDH (Kresťanskodemokratické hnutie, "Христианско-демократическое движение"), SaS (Sloboda a Solidarita, "Свобода и солидарность"), а также партия Demokrati ("Демократы"), которая в законодательном органе страны не представлена.
Участники митинга заполнили Площадь свободы перед зданием словацкого правительства в Братиславе, несмотря на непрекращающийся с утра дождь. Собравшиеся настроены против действующего кабмина Словакии во главе с Робертом Фицо, выкрикивая антиправительственные лозунги.
