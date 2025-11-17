Рейтинг@Mail.ru
Франция месяцами не выдает визы российским дипломатам, заявил генконсул - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:56 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/es-2055552465.html
Франция месяцами не выдает визы российским дипломатам, заявил генконсул
Франция месяцами не выдает визы российским дипломатам, заявил генконсул - РИА Новости, 17.11.2025
Франция месяцами не выдает визы российским дипломатам, заявил генконсул
Власти Франции ведут политику выдавливания российских дипломатов с ее территории, месяцами не выдают визы, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:56:00+03:00
2025-11-17T18:56:00+03:00
в мире
франция
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033709610_0:1707:2048:2859_1920x0_80_0_0_4ba1ac6d246f11b4d2d9041c7f8be4b9.jpg
https://ria.ru/20251107/shengen-2053305571.html
франция
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/06/2033709610_0:1536:2048:3072_1920x0_80_0_0_4aa6f10de280a0d5fa0768980832f6bd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия
В мире, Франция, Россия
Франция месяцами не выдает визы российским дипломатам, заявил генконсул

Генконсул Оранский: Франция ведет политику выдавливания российских дипломатов

© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в МарселеСтанислав Оранский
Станислав Оранский - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Генеральное консульство Российской Федерации в Марселе
Станислав Оранский. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС (Франция), 17 ноя - РИА Новости. Власти Франции ведут политику выдавливания российских дипломатов с ее территории, месяцами не выдают визы, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
"Самая большая проблема сейчас с визами, с аккредитацией новых сотрудников. Ситуация сейчас просто идет к тому, что сотрудники по тем или иным семейным причинам уезжают, в Россию, возвращаются, а замены приехать не могут. То есть французы ведут политику выдавливания российских дипломатов с территории Франции: одни уехали, а новые заехать не могут", - сказал он.
Оранский сообщил, что должен был завершить миссию в Марселе летом, но консул, который должен приехать ему на смену, уже восемь месяцев ждет визу.
"При этом власти Франции по-прежнему сообщают, что "документы на рассмотрении". И сколько еще ждать - неизвестно", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 07.11.2025
"Шенген" не нужен: Россия не заметила шантаж Евросоюза
7 ноября, 08:00
 
В миреФранцияРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала