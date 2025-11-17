Франция месяцами не выдает визы российским дипломатам, заявил генконсул

https://ria.ru/20251117/es-2055552465.html
Генконсул Оранский: Франция ведет политику выдавливания российских дипломатов
СЕН-ПОЛЬ-ЛЕ-ДЮРАНС (Франция), 17 ноя - РИА Новости. Власти Франции ведут политику выдавливания российских дипломатов с ее территории, месяцами не выдают визы, заявил РИА Новости генеральный консул РФ в Марселе Станислав Оранский.
"Самая большая проблема сейчас с визами, с аккредитацией новых сотрудников. Ситуация сейчас просто идет к тому, что сотрудники по тем или иным семейным причинам уезжают, в Россию
, возвращаются, а замены приехать не могут. То есть французы ведут политику выдавливания российских дипломатов с территории Франции
: одни уехали, а новые заехать не могут", - сказал он.
Оранский сообщил, что должен был завершить миссию в Марселе летом, но консул, который должен приехать ему на смену, уже восемь месяцев ждет визу.
"При этом власти Франции по-прежнему сообщают, что "документы на рассмотрении". И сколько еще ждать - неизвестно", - сказал он.