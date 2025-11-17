Евродепутат объяснил, почему ЕС ограничивает поездки граждан в Россию

ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Европейский союз ограничивает туристические поездки своих граждан в Россию, опасаясь того, что они увидят реальное положение дел в стране, заявил РИА Новости евродепутат и сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.
Раннее ассоциация "Франко-российский диалог" заявила о том, что прекращает посредничество в организации поездок европейцев в Россию в связи с принятым Еврокомиссией 19 пакетом санкций, в который вошел запрет для европейских туроператоров организовывать поездки в Россию и предоставлять туристические услуги на территории страны.
"Я не понимаю, почему ЕС не хочет, чтобы люди посещали Россию. Возможно, потому, что, когда они там оказываются, у них складывается впечатление, что это нормально функционирующая страна. Люди не умирают с голоду, работает электричество. Действительно, те, кто до этого момента ездили в Россию, возвращались с риторикой, не совсем совпадающей с той, о которой мечтает Европейский союз", - сказал собеседник агентства.
Мариани подчеркнул, что такого рода политика возвращает Европейский союз в "самый суровый период холодной войны".
При этом депутат считает, что меры, ограничивающие работу туроператоров по российскому направлению, носят скорее символический характер и не окажут существенного влияния.
"В любом случае, те, кто хотят поехать в Россию, смогут в большинстве случае сделать это собственными усилиями. И пока что у нас есть такое право. Но надолго ли? Именно это и вызывает беспокойство", - добавил он.
В РФ не раз заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад начал оказывать на Россию несколько лет назад и продолжает усиливать. В Москве отмечали, что Западу не хватает мужества признать провал санкций против РФ. В самих западных странах не раз звучали мнения, что антироссийские санкции неэффективны.
Президент РФ Владимир Путин ранее заявлял, что политика сдерживания и ослабления России - это долгосрочная стратегия Запада, а санкции нанесли серьезный удар по всей мировой экономике. По его словам, основная цель Запада - ухудшить жизнь миллионов людей.