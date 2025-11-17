Евродепутат объяснил, почему ЕС ограничивает поездки граждан в Россию

ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Европейский союз ограничивает туристические поездки своих граждан в Россию, опасаясь того, что они увидят реальное положение дел в стране, заявил РИА Новости евродепутат и сопредседатель ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани.

При этом депутат считает, что меры, ограничивающие работу туроператоров по российскому направлению, носят скорее символический характер и не окажут существенного влияния.

"В любом случае, те, кто хотят поехать в Россию, смогут в большинстве случае сделать это собственными усилиями. И пока что у нас есть такое право. Но надолго ли? Именно это и вызывает беспокойство", - добавил он.