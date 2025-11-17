Рейтинг@Mail.ru
В Европарламенте оценили новые санкции ЕС против России - РИА Новости, 17.11.2025
16:27 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/es-2055513051.html
В Европарламенте оценили новые санкции ЕС против России
Новые ограничения ЕС на выдачу россиянам многократных виз приближают Европу к "экономическому самоубийству", такое мнение высказал РИА Новости евродепутат... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T16:27:00+03:00
2025-11-17T16:27:00+03:00
ПАРИЖ, 17 ноя – РИА Новости. Новые ограничения ЕС на выдачу россиянам многократных виз приближают Европу к "экономическому самоубийству", такое мнение высказал РИА Новости евродепутат Тьерри Мариани.
Ранее Еврокомиссия в рамках 19 пакета санкций против РФ порекомендовала прекратить выдачу новых шенгенских мультивиз российским гражданам. При этом действующие мультивизы не отменяются автоматически, но страны на свое усмотрение могут сокращать срок их действия.
"Европа продолжает идти на самоубийство. А именно, Европа продолжает вводить санкции, главной жертвой которых является она сама. Все, что происходит в отношении туризма, – наглядный тому пример", - сказал собеседник агентства.
Депутат указал на то, что в 2022 году Франция, Испания, и Италия выдавали 4 миллиона виз в год, тогда как за прошлый год количество выданных россиянам разрешений на въезд насчитывало всего 500 тысяч.
"Это катастрофа для сферы туризма, однако отличные новости для Турции и ОАЭ. Ведь, как было написано в 19 пакете санкций, туризм способствует привлечению валюты в экономику. Европейский союз умышлено лишил собственный туристический бизнес сотен тысяч клиентов. Это одна из самых глупых санкционных мер, я бы даже сказал глупая и с идеологической точки зрения", - заявил депутат.
Помимо этого, Мариани указал на бесполезный характер такого рода санкций.
"Какая гордыня! Они действительно думают, что, запретив туристам из России приезжать в Париж, Мадрид или Милан, они тем самым заставят Россию прекратить войну? Их глупость просто зашкаливает", - добавил он.
ЕС в сентябре 2022 года полностью приостановил упрощенный визовый режим с Россией. Это означало повышение консульских сборов за выдачу виз и увеличение сроков рассмотрения заявлений.
При этом эксперты считают, что ограничения в части выдачи россиянам многократных шенгенских виз едва ли сократят и без того скудный поток туристов, а существующий интерес к Европе сохранится даже с однократными визами.
Песков: Россия негативно отнесется к ужесточению антироссийских санкций
