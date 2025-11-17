Рейтинг@Mail.ru
Россия увеличила поставки рыбных закусок в ЕС
08:20 17.11.2025
Россия увеличила поставки рыбных закусок в ЕС
Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона
2025
Рыбные стейки
Рыбные стейки. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Россия в сентябре текущего года почти на четверть в месячном выражении увеличила поставки рыбных закусок в Европейский союз - до максимальных с мая 2,4 миллиона евро, обратило внимание РИА Новости, изучив данные Евростата.
Львиная доля отгрузок пришлась на Германию - больше 99%. Остальной объем потребила Польша.
Российские поставки занимают 3% в денежном объеме соответствующего импорта Евросоюзом, а основным поставщиком для объединения является Норвегия - ее доля составляет 48%.
Заголовок открываемого материала