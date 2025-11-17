Рейтинг@Mail.ru
ЕС не использует экономическое влияние на Израиль, завил посол Палестины - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:53 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/es-2055364561.html
ЕС не использует экономическое влияние на Израиль, завил посол Палестины
ЕС не использует экономическое влияние на Израиль, завил посол Палестины - РИА Новости, 17.11.2025
ЕС не использует экономическое влияние на Израиль, завил посол Палестины
Евросоюз не использует свое экономическое влияние на Израиль, хотя располагает такими возможностями, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины и постоянный... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T04:53:00+03:00
2025-11-17T04:53:00+03:00
в мире
израиль
вена
палестина
евросоюз
оон
хамас
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_0:0:3122:1757_1920x0_80_0_0_fb45bf779dcd43e62705a7fc181d180c.jpg
https://ria.ru/20251116/izrail-2055322430.html
https://ria.ru/20251116/konflikt-1915630213.html
израиль
вена
палестина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/1d/1812870701_391:0:3122:2048_1920x0_80_0_0_dcfb1a448dabf1bc907d745374ffb126.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, израиль, вена, палестина, евросоюз, оон, хамас
В мире, Израиль, Вена, Палестина, Евросоюз, ООН, ХАМАС
ЕС не использует экономическое влияние на Израиль, завил посол Палестины

Посол Абдель Шафи: ЕС не использует экономическое влияние на Израиль

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Евросоюз не использует свое экономическое влияние на Израиль, хотя располагает такими возможностями, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"Европейский Союз - крупнейший торговый партнер Израиля. К сожалению, ЕС не использует свое влияние. ЕС не смог даже приостановить ни малейшую часть Соглашения об ассоциации с Израилем (соглашение регулирует политические, торгово-экономические и научно-технические отношения между сторонами и предоставляет Израилю преференции в торговле с ЕС - ред.)", - сказал посол.
Палаточный лагерь беженцев в Газе - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Израиль вновь исключил создание палестинского государства
Вчера, 18:17
Он также добавил, что, помимо этого, многие страны ЕС, такие как Германия, Италия, Франция - продолжают поставлять оружие Израилю.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
 
В миреИзраильВенаПалестинаЕвросоюзООНХАМАС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала