ЕС не использует экономическое влияние на Израиль, завил посол Палестины

ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Евросоюз не использует свое экономическое влияние на Израиль, хотя располагает такими возможностями, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.

Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.