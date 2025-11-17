ЕС не использует экономическое влияние на Израиль, завил посол Палестины

ВЕНА, 17 ноя - РИА Новости. Евросоюз не использует свое экономическое влияние на Израиль, хотя располагает такими возможностями, заявил в интервью РИА Новости посол Палестины и постоянный наблюдатель при ООН в Вене Салах Абдель Шафи.
"Европейский Союз - крупнейший торговый партнер Израиля. К сожалению, ЕС не использует свое влияние. ЕС не смог даже приостановить ни малейшую часть Соглашения об ассоциации с Израилем (соглашение регулирует политические, торгово-экономические и научно-технические отношения между сторонами и предоставляет Израилю преференции в торговле с ЕС - ред.)", - сказал посол.
Соглашение о прекращении огня между Израилем и палестинским движением ХАМАС в секторе Газа вступило в силу 10 октября.
Палестинское движение ХАМАС в рамках этого соглашения с Израилем освободило 20 заложников, которые удерживались в Газе с 7 октября 2023 года, таким образом, все остававшиеся в живых заложники были освобождены. Израиль в ответ выпустил из тюрем около 2 тысяч палестинских заключенных, включая террористов, осужденных на пожизненные сроки.
Согласно позиции РФ, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.