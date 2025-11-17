Рейтинг@Mail.ru
ЕР приостановила членство экс-главы новгородского минсельхоза
россия, новгородская область, единая россия
Россия, Новгородская область, Единая Россия
ЕР приостановила членство экс-главы новгородского минсельхоза

Членство экс-главы новгородского минсельхоза в ЕР приостановили из-за взятки

© РИА Новости / Владимир Федоренко
Вывеска Единая Россия
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Перейти в медиабанк
Вывеска "Единая Россия". Архивное фото
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Членство в партии "Единая Россия" экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого, обвиняемого в получении взятки, приостановлено, сообщило региональное отделение партии на своем сайте.
"В связи с поступившей информацией о возбуждении уголовного дела в отношении Виктора Витвицкого президиум регионального политического совета в соответствии с партийным уставом принял решение о приостановке его членства в партии "Единая Россия", - говорится в сообщении.
Как ранее сообщала пресс-служба СУСК РФ по региону, Витвицкий в субботу был заключен под стражу на два месяца. Он подозревается в получении двух взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК РФ) на сумму свыше 6,5 миллиона рублей. По версии следствия, с 2020 по 2025 год он принимал деньги от предпринимателей за незаконные действия, связанные с получением субсидий. Кроме того, фигурант за денежное вознаграждение оказывал содействие в решении вопросов в их интересах при осуществлении ими фермерской деятельности.
Ранее пресс-служба правительства области сообщала, что Витвицкий уволился 10 ноября по собственному желанию.
Задержание экс-министра сельского хозяйства Новгородской области Виктора Витвицкого - РИА Новости, 1920, 15.11.2025
В Новгородской области арестовали бывшего министра сельского хозяйства
15 ноября, 13:18
 
Россия, Новгородская область, Единая Россия
 
 
