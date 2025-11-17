Рейтинг@Mail.ru
Юбилейная елка пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве - РИА Новости, 17.11.2025
16:23 17.11.2025
Юбилейная елка пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве
Юбилейная елка пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве
2025-11-17T16:23:00+03:00
2025-11-17T16:23:00+03:00
2025
Юбилейная елка пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве

Юбилейная елка пройдет в Колонном зале Дома союзов в Москве
МОСКВА, 17 ноя - пресс-служба Юбилейной елки в Колонном зале Дома союзов. В самом сердце столицы – в Колонном зале Дома союзов, рядом с Красной площадью, Александровским садом, Манежной площадью и Историческим музеем – с 24 декабря 2025 года по 10 января 2026 года будет организована Юбилейная новогодняя елка, посвященная 90-летию первой Всесоюзной Елки.
Событие возвращается в обновленном формате, при этом сохранив атмосферу прошлого и добавив к ней возможности театра с использованием искусственного интеллекта. Неповторимую атмосферу праздника создадут артисты: акробат Илья Соловьев, актер Лев Горячев и другие. Композитор – Владимир Купцов.
Гостей праздника встретит одиннадцатиметровая ель, украшенная 5 тысячами игрушек и разноцветных огней. Организаторы воссоздадут атмосферу первой Всесоюзной елки, используя аутентичные декорации, исторические и современные костюмы, световые мотивы 1930-х годов. Симфонический оркестр "Новая эпоха" исполнит музыку, знакомую нескольким поколениям. На этом фоне пройдет спектакль, в который органично вплетены новые персонажи и 3D-технологии.
На сцене появятся ИИ "Звездочка", она же аватар, отважные герои семейной новогодней истории – Потешник, Улыбочка и храбрый мальчик, который побеждает цифровых вредителей – Мистера Сбоя, Мистера Спама и Мистера Схлопа. Представление создает эффект "живого участия": ребенок станет не зрителем, а соавтором сказки.
Перед началом спектакля пространство Колонного зала наполнится арктической атмосферой. Детей и взрослых ждут ледяные фотозоны, снежное иглу, тематическое кафе с северными угощениями, праздничная ярмарка. На парадной площади развернутся гуляния с артистами-акробатами, ростовыми персонажами и настоящими санями Деда Мороза, которые будут катить по кругу под веселое настроение зрителей. Особенным моментом станет встреча с 12 традиционными российскими Дедами Морозами из разных регионов страны – от Калининграда до Камчатки.
Помимо этого, на мероприятии гостям будут раздавать подарки. Каждый будет содержать игрушку главных героев представления: Светлой Звездочки, Улыбочки и Потешника.
Организаторы отмечают: задача праздника – не только развлечение. Спектакль рассказывает о дружбе, храбрости, честности, умении сохранять тепло в сердце, о смелости делать добро.
"Мы хотели восстановить дух самой первой Елки — той, которая стала легендой для всей страны. Главная тема нашего праздника — почтение к истории и передача традиций. Когда бабушка говорит внуку: “Я тоже приходила сюда в твоем возрасте”, — рождается редкое чувство общности. Это и есть новогоднее чудо, которое не подделать никакими эффектами", — сообщает автор идеи и продюсер "Юбилейной Елки в Колонном Зале", генеральный директор АНО "Агентство по международным проектам в области культуры, образования и спорта" Ирина Гурницкая.
Всего за праздничный период Юбилейная елка примет около 25 тысяч гостей.
Партнерский материал. Медиагруппа "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
