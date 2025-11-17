БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя - РИА Новости. Эквадорцы проголосовали против возвращения иностранных военных баз в страну, следует из результатов подсчета 69% голосов.

В воскресенье в Эквадоре состоялся референдум, на который был вынесен ряд вопросов.

Свыше 60% эквадорцев ответило "нет" на вопрос, "согласны ли они, что запрет на размещение военных иностранных баз... следует отменить".

Кроме того, на референдуме граждан спросили, согласны ли они с отменой государственного финансирования политических организаций, с сокращением почти в два раза числа парламентариев. Реализация этих инициатив, как и идея возвращения в страну иностранных баз, в случае их одобрения гражданами, потребовала бы внесения изменений в конституцию.

На все эти вопросы люди ответили отрицательно.

Кроме того, эквадорцы сказали "нет" властям, предложившим сформировать специальную ассамблею, которая бы занялась разработкой новой конституции страны.

Глава национального избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила журналистам, что в подсчете результатов голосования "сложилась явная тенденция". Она добавила, что явка на референдуме составила 82%.