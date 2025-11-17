Рейтинг@Mail.ru
Эквадорцы проголосовали против возвращения иностранных военных баз
05:13 17.11.2025 (обновлено: 05:27 17.11.2025)
Эквадорцы проголосовали против возвращения иностранных военных баз
Эквадорцы проголосовали против возвращения иностранных военных баз
Эквадорцы проголосовали против возвращения иностранных военных баз в страну, следует из результатов подсчета 69% голосов. РИА Новости, 17.11.2025
в мире, эквадор, сша
В мире, Эквадор, США
Эквадорцы проголосовали против возвращения иностранных военных баз

Более 60% эквадорцев выступили против возвращения иностранных военных баз

Кито, Эквадор
Кито, Эквадор
© Pixabay / DEZALB
Кито, Эквадор. Архивное фото
БУЭНОС-АЙРЕС, 17 ноя - РИА Новости. Эквадорцы проголосовали против возвращения иностранных военных баз в страну, следует из результатов подсчета 69% голосов.
В воскресенье в Эквадоре состоялся референдум, на который был вынесен ряд вопросов.
Даниэль Нобоа - РИА Новости, 1920, 24.10.2025
Президент Эквадора подтвердил попытку своего отравления
24 октября, 07:08
Свыше 60% эквадорцев ответило "нет" на вопрос, "согласны ли они, что запрет на размещение военных иностранных баз... следует отменить".
Кроме того, на референдуме граждан спросили, согласны ли они с отменой государственного финансирования политических организаций, с сокращением почти в два раза числа парламентариев. Реализация этих инициатив, как и идея возвращения в страну иностранных баз, в случае их одобрения гражданами, потребовала бы внесения изменений в конституцию.
На все эти вопросы люди ответили отрицательно.
Кроме того, эквадорцы сказали "нет" властям, предложившим сформировать специальную ассамблею, которая бы занялась разработкой новой конституции страны.
Глава национального избирательного совета Эквадора Диана Атамаинт сообщила журналистам, что в подсчете результатов голосования "сложилась явная тенденция". Она добавила, что явка на референдуме составила 82%.
Запрет на присутствие в Эквадоре иностранных военных баз действует с 2008 года. С момента прихода к власти президент страны Даниэль Нобоа постоянно говорит о необходимости присутствия зарубежных военных для помощи в борьбе с наркотрафиком, преступностью. За десять дней до референдума Эквадор посетила министр внутренней безопасности США Кристи Ноэм. Вместе с Нобоа она осмотрела стратегические объекты для военной базы в Манте.
Новый президент Эквадора Ленин Морено - РИА Новости, 1920, 19.09.2025
Экс-президенту Эквадора предъявили обвинение в получении взяток
19 сентября, 01:11
 
