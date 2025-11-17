Турция теряет российский рынок из-за давления Запада, считает экономист

АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Санкционное давление США и европейских стран на турецкий банковский сектор продолжает сужать возможности для взаимных расчётов между Анкарой и Москвой, что негативно отражается на двусторонней торговле, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.

Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил ранее РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией , чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами.

По словам Эрчина, проблемы в банковской сфере стали ключевым фактором, влияющим на падение турецкого экспорта.

"В дополнение к давлению со стороны США по вопросам закупок энергоресурсов, действующие уже давно ограничения в сфере финансовых платежей подрывают торговлю между Турцией и Россией", — отметил эксперт.

Собеседник РИА Новости напомнил, что в 2023 году турецкий экспорт в Россию превысил 9,4 миллиарда долларов, однако в 2024 году снизился до 7,8 миллиарда долларов.

"За первые девять месяцев этого года экспорт составил 4,2 миллиарда долларов. Если в оставшиеся три месяца не будет обеспечен экспорт хотя бы на уровне одного миллиарда долларов ежемесячно, падение продолжится. Таким образом, из-за препятствий со стороны США Турция теряет важный экспортный рынок", — сказал обозреватель.

Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя , указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".