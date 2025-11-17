Рейтинг@Mail.ru
Турция теряет российский рынок из-за давления Запада, считает экономист - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:31 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/ekspert-2055375325.html
Турция теряет российский рынок из-за давления Запада, считает экономист
Турция теряет российский рынок из-за давления Запада, считает экономист - РИА Новости, 17.11.2025
Турция теряет российский рынок из-за давления Запада, считает экономист
Санкционное давление США и европейских стран на турецкий банковский сектор продолжает сужать возможности для взаимных расчётов между Анкарой и Москвой, что... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T08:31:00+03:00
2025-11-17T08:31:00+03:00
в мире
россия
сша
турция
санкции в отношении россии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_0:168:3046:1881_1920x0_80_0_0_1ed990cb027448c7c001671b5e42c93d.jpg
https://ria.ru/20251117/turtsiya-2055366098.html
https://ria.ru/20251116/fidan-2055235021.html
россия
сша
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/01/09/1920270016_158:0:2889:2048_1920x0_80_0_0_068cc41cfdbb8744c0ff2883a3651685.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, турция, санкции в отношении россии
В мире, Россия, США, Турция, Санкции в отношении России
Турция теряет российский рынок из-за давления Запада, считает экономист

Эрчин: Турция теряет российский рынок из-за санкционного давления Запада

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
Флаг Турции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
АНКАРА, 17 ноя — РИА Новости. Санкционное давление США и европейских стран на турецкий банковский сектор продолжает сужать возможности для взаимных расчётов между Анкарой и Москвой, что негативно отражается на двусторонней торговле, поделился мнением в беседе с РИА Новости турецкий экономический обозреватель Мустафа Реджеп Эрчин.
Источник в государственном финансовом секторе Турции сообщил ранее РИА Новости, что местные банки усилили внутренние проверки и ограничили операции, связанные с Россией, чтобы избежать вторичных санкций. По его словам, это уже создает серьезные препятствия для бизнеса, туризма и частных переводов между странами.
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Турции пора показать решимость в урегулировании на Украине, заявил аналитик
Вчера, 05:38
По словам Эрчина, проблемы в банковской сфере стали ключевым фактором, влияющим на падение турецкого экспорта.
"В дополнение к давлению со стороны США по вопросам закупок энергоресурсов, действующие уже давно ограничения в сфере финансовых платежей подрывают торговлю между Турцией и Россией", — отметил эксперт.
Собеседник РИА Новости напомнил, что в 2023 году турецкий экспорт в Россию превысил 9,4 миллиарда долларов, однако в 2024 году снизился до 7,8 миллиарда долларов.
"За первые девять месяцев этого года экспорт составил 4,2 миллиарда долларов. Если в оставшиеся три месяца не будет обеспечен экспорт хотя бы на уровне одного миллиарда долларов ежемесячно, падение продолжится. Таким образом, из-за препятствий со стороны США Турция теряет важный экспортный рынок", — сказал обозреватель.
Ранее источник сообщал РИА Новости, что турецкие финансовые учреждения могут попасть под пристальное внимание Евросоюза на фоне нового, 19-го пакета санкций против России. По его данным, Анкара фиксирует "косвенные сигналы из Брюсселя, указывающие на намерение усилить контроль над финансовыми транзакциями".
В РФ неоднократно заявляли, что страна справится с санкционным давлением, которое Запад усиливает на протяжении последних лет. Российские власти отмечали, что странам Запада не хватает мужества признать провал антироссийских мер. В самих западных государствах также все чаще звучат оценки об их неэффективности.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
Фидан заявил, что Трамп приказал снять с Турции санкции из-за покупки С-400
16 ноября, 00:31
 
В миреРоссияСШАТурцияСанкции в отношении России
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала