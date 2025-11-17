Рейтинг@Mail.ru
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию
12:53 17.11.2025 (обновлено: 12:58 17.11.2025)
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию - РИА Новости, 17.11.2025
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию
Бывшая замминистра природных ресурсов и экологии Смоленской области осуждена на 4 года 7 месяцев колонии за совершение коррупционных преступлений, в частности,...
происшествия, смоленская область, россия, смоленск
Происшествия, Смоленская область, Россия, Смоленск
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию

В Смоленской области экс-замглавы Минприроды получила четыре года колонии

© Фото : пресс-служба УФСБ России по Смоленской областиСотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире экс-замглавы Минприроды Смоленской области
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире экс-замглавы Минприроды Смоленской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : пресс-служба УФСБ России по Смоленской области
Сотрудники правоохранительных органов проводят обыск в квартире экс-замглавы Минприроды Смоленской области. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Бывшая замминистра природных ресурсов и экологии Смоленской области осуждена на 4 года 7 месяцев колонии за совершение коррупционных преступлений, в частности, покровительство коммерсантам-недропользователям, сообщило УФСБ по региону.
По данным УФСБ, в ноябре 2023 года была задержана первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Смоленской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
"Было установлено, что экс-чиновница, используя свое служебное положение, за вознаграждение предоставляла льготы и преимущества, оказывала покровительство отдельным недропользователям при осуществлении ими коммерческой деятельности. Кроме того, несмотря на запрет, через доверенных лиц занималась предпринимательством, участвуя в деятельности юридического лица, оказывающего услуги недропользователям", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, экс-чиновница склоняла некоторых недропользователей обращаться за выполнением работ в подконтрольную ей фирму, в результате чего ее компания получила доход порядка 39 миллионов рублей.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), по пункту "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).
"Ленинским районным судом Смоленска бывшей чиновнице вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - информирует УФСБ.
