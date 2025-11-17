https://ria.ru/20251117/eks-zamglavy-2055436539.html
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию
Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию
ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Бывшая замминистра природных ресурсов и экологии Смоленской области осуждена на 4 года 7 месяцев колонии за совершение коррупционных преступлений, в частности, покровительство коммерсантам-недропользователям, сообщило УФСБ по региону.
По данным УФСБ, в ноябре 2023 года была задержана первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Смоленской области
по подозрению в совершении коррупционных преступлений.
"Было установлено, что экс-чиновница, используя свое служебное положение, за вознаграждение предоставляла льготы и преимущества, оказывала покровительство отдельным недропользователям при осуществлении ими коммерческой деятельности. Кроме того, несмотря на запрет, через доверенных лиц занималась предпринимательством, участвуя в деятельности юридического лица, оказывающего услуги недропользователям", - говорится в сообщении.
По данным УФСБ, экс-чиновница склоняла некоторых недропользователей обращаться за выполнением работ в подконтрольную ей фирму, в результате чего ее компания получила доход порядка 39 миллионов рублей.
В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), по пункту "е" части 3 статьи 286 УК России
(превышение должностных полномочий).
"Ленинским районным судом Смоленска
бывшей чиновнице вынесен обвинительный приговор и назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года и 7 месяцев с отбыванием наказания в колонии общего режима. Приговор не вступил в законную силу", - информирует УФСБ.