Экс-замглавы Минприроды Смоленской области осудили за коррупцию

ЯРОСЛАВЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Бывшая замминистра природных ресурсов и экологии Смоленской области осуждена на 4 года 7 месяцев колонии за совершение коррупционных преступлений, в частности, покровительство коммерсантам-недропользователям, сообщило УФСБ по региону.

По данным УФСБ, в ноябре 2023 года была задержана первый заместитель министра природных ресурсов и экологии Смоленской области по подозрению в совершении коррупционных преступлений.

"Было установлено, что экс-чиновница, используя свое служебное положение, за вознаграждение предоставляла льготы и преимущества, оказывала покровительство отдельным недропользователям при осуществлении ими коммерческой деятельности. Кроме того, несмотря на запрет, через доверенных лиц занималась предпринимательством, участвуя в деятельности юридического лица, оказывающего услуги недропользователям", - говорится в сообщении.

По данным УФСБ, экс-чиновница склоняла некоторых недропользователей обращаться за выполнением работ в подконтрольную ей фирму, в результате чего ее компания получила доход порядка 39 миллионов рублей.

В отношении злоумышленницы было возбуждено уголовное дело по статье 289 (незаконное участие в предпринимательской деятельности), по пункту "е" части 3 статьи 286 УК России (превышение должностных полномочий).