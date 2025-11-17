Рейтинг@Mail.ru
Экс-депутат попросил прощения за хищения на курских фортификациях - РИА Новости, 17.11.2025
14:21 17.11.2025
Экс-депутат попросил прощения за хищения на курских фортификациях
Экс-депутат попросил прощения за хищения на курских фортификациях
Фигурант дела о хищениях при строительстве фортификаций в приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что у него хватило мужества... РИА Новости, 17.11.2025
Экс-депутат попросил прощения за хищения на курских фортификациях

Экс-депутат Васильев попросил прощения за хищения на курских фортификациях

КУРСК, 17 ноя - РИА Новости. Фигурант дела о хищениях при строительстве фортификаций в приграничье экс-депутат Курской областной думы Максим Васильев заявил, что у него хватило мужества признать свою вину, а также попросил прощения у курян.
Уголовное дело в отношении Васильева выделено в отдельное производство. Ранее он заключил досудебное соглашение о сотрудничестве, сообщила судья в ходе судебного заседания. В понедельник Васильев выступил на суде в качестве свидетеля по видеосвязи, находясь в Мещанском районным суде Москвы, передает корреспондент РИА Новости.
1 ноября, 16:50
"Первый пошел": Хинштейн прокомментировал дело о курских фортификациях
1 ноября, 16:50
"Просто кто-то принял решение признаться и понести вину, а кто-то нет... Я, в отличие от Лукина, набрался мужества и признал свою вину. Приношу искренние (извинения - ред.)... курянам и своей семье, которую я подвел", - заявил Васильев.
Васильев в ходе судебного заседания 17 ноября заявил о договоре с экс-замгубернатора Алексеем Дедовым о вознаграждении в виде 10% от контракта за возможность участвовать в строительстве фортификаций в приграничье Курской области. Кроме того, он рассказал о передаче Дедову 8 миллионов рублей.
Ленинский районный суд Курска рассматривает дело о хищении 152 миллионов рублей при строительстве фортификационных сооружений, в котором обвиняются экс-генеральный директор АО "Корпорация развития Курской области" Владимир Лукин и его заместитель Игорь Грабин, экс-гендиректор компании "Интергазойл" Дмитрий Спиридонов и бывший директор ООО "КТК Сервис" Андрей Воловиков.
В конце апреля суд в Москве санкционировал арест Васильева, обвиняемого по статье УК РФ "Присвоение или растрата". Тогда он частично признал вину и заявил о готовности сотрудничать со следствием.
15 ноября, 04:10
Прокуратура оспаривает контракт курской корпорации, строившей фортификации
15 ноября, 04:10
 
