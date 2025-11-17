Рейтинг@Mail.ru
18:37 17.11.2025
Реальный эффективный курс рубля вырос
экономика, россия
Экономика, Россия
Реальный эффективный курс рубля вырос

Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос на 24,3%

МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре вырос на 24,2%, а в октябре - на 2,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,7% по сравнению с сентябрем, к евро - на 3,7%, а к юаню - на 2,9%.
Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,4%, к евро - на 3,3%, к юаню - на 2,5%.
Заголовок открываемого материала