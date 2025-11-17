https://ria.ru/20251117/ekonomika-2055549314.html
Реальный эффективный курс рубля вырос
Реальный эффективный курс рубля вырос - РИА Новости, 17.11.2025
Реальный эффективный курс рубля вырос
Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре вырос на 24,2%, а в... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T18:37:00+03:00
2025-11-17T18:37:00+03:00
2025-11-17T18:37:00+03:00
экономика
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_1a6cdd1054a069fc226e7e1d4bf1baf4.jpg
https://ria.ru/20251029/nabiullina-2051425728.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155607/35/1556073556_174:0:2903:2047_1920x0_80_0_0_2691a9f8a615feb44b7c3ff472c27dc7.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия
Реальный эффективный курс рубля вырос
Реальный эффективный курс рубля в январе-октябре вырос на 24,3%
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Реальный эффективный курс рубля (к валютам основных торговых партнеров РФ с учетом инфляции), по предварительной оценке, в январе-октябре вырос на 24,2%, а в октябре - на 2,6%, говорится в материалах ЦБ РФ.
Реальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,7% по сравнению с сентябрем, к евро - на 3,7%, а к юаню - на 2,9%.
Номинальный курс рубля к доллару в октябре вырос на 2,4%, к евро - на 3,3%, к юаню - на 2,5%.