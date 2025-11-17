Рейтинг@Mail.ru
MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто
15:29 17.11.2025
MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто
MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто
Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T15:29:00+03:00
2025-11-17T15:29:00+03:00
в мире
сербия
сша
венгрия
петер сийярто
александр вучич
нефтяная индустрия сербии
санкции в отношении россии
сербия
сша
венгрия
в мире, сербия, сша, венгрия, петер сийярто, александр вучич, нефтяная индустрия сербии, санкции в отношении россии
В мире, Сербия, США, Венгрия, Петер Сийярто, Александр Вучич, Нефтяная индустрия Сербии, Санкции в отношении России
MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто

Сийярто: MOL могла бы получить долю в сербской NIS

БУДАПЕШТ, 17 ноя - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Сербии мажоритарным владельцем нефтяной компании является российский или мажоритарно российский капитал, и на них распространяются санкции, поэтому сербам тоже нужно что-то делать. И теоретически MOL могла бы получить в этом роль, поскольку это - одна из сильнейших энергетических компаний в регионе", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Глава минэнерго Сербии Дубравка Джедович-Ханданович в субботу сообщила, что США потребовали выхода российской стороны из собственности в NIS для снятия санкций и дали срок до 13 февраля без права на работу компании. Президент Сербии Александр Вучич на внеочередном заседании правительства заявил, что любой ценой хочет избежать национализации российской-сербской "Нефтяной индустрии Сербии" (NIS) и что еще есть неделя для принятия решения российской стороной и возможными новыми партнерами-совладельцами.
Вучич сделал новое заявление по NIS
16 ноября, 14:07
 
В миреСербияСШАВенгрияПетер СийяртоАлександр ВучичНефтяная индустрия СербииСанкции в отношении России
 
 
