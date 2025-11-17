MOL могла бы получить долю в NIS, заявил Сийярто

БУДАПЕШТ, 17 ноя - РИА Новости. Венгерская нефтегазовая компания MOL могла бы получить долю в сербской NIS, где ищут решение по поводу российского участия для вывода компании из-под санкций США, заявил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.