Сийярто: венгерский бизнес интересуется покупкой НПЗ "Лукойла" в Болгарии

БУДАПЕШТ, 17 ноя - РИА Новости. Венгерские энергокомпании могут быть заинтересованы в переговорах о покупке НПЗ "Лукойла" в Болгарии, правительство Венгрии их поддержит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.