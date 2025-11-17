Рейтинг@Mail.ru
Сийярто: венгерский бизнес интересуется покупкой НПЗ "Лукойла" в Болгарии
14:50 17.11.2025 (обновлено: 14:51 17.11.2025)
Сийярто: венгерский бизнес интересуется покупкой НПЗ "Лукойла" в Болгарии
Сийярто: венгерский бизнес интересуется покупкой НПЗ "Лукойла" в Болгарии
болгария, венгрия, сша, петер сийярто, лукойл, санкции в отношении россии, в мире
Болгария, Венгрия, США, Петер Сийярто, ЛУКОЙЛ, Санкции в отношении России, В мире
Сийярто: венгерский бизнес интересуется покупкой НПЗ "Лукойла" в Болгарии

© Фото : МИД РоссииМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
© Фото : МИД России
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
БУДАПЕШТ, 17 ноя - РИА Новости. Венгерские энергокомпании могут быть заинтересованы в переговорах о покупке НПЗ "Лукойла" в Болгарии, правительство Венгрии их поддержит, заявил венгерский министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Петер Сийярто.
"Если мы правильно понимаем, США дали исключение из санкций для продажи зарубежных активов "Лукойла", включая болгарские. Очевидно, что венгерские экономические субъекты в энергетическом секторе могут быть заинтересованы в таких переговорах или участвовать в них. Если им потребуется поддержка, мы, конечно, их поддержим, поскольку эффективное функционирование венгерских энергетических компаний, их усиление в регионе можно считать национальным экономическим интересом", - сказал Сийярто в эфире программы "Час правды".
Сийярто также уточнил, что "не станет скрывать, если речь пойдет о продаже дочерних предприятий "Лукойла" в Болгарии".
БолгарияВенгрияСШАПетер СийяртоЛУКОЙЛСанкции в отношении РоссииВ мире
 
 
Заголовок открываемого материала