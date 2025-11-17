Премьер Ирака провел встречу с совладельцем "Лукойла"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости . Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что провел встречу с совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудили поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения санкций США против российской компании.

"Также обсуждались вопросы стабилизации поставок нефти и недопущения воздействия (санкций США - ред.) на возможности Ирака по производству нефти", - пояснили в пресс-службе офиса главы правительства Ирака.

Как писал Рейтер в начале ноября со ссылкой на источники, "Лукойл" объявил форс-мажор на месторождении "Западная Курна-2" из-за проблем с платежами. Министерство нефти Ирака пока официально не подтвердило прекращение работы "Лукойла" в стране. Однако, как сообщал телеканал Rudaw со ссылкой на иракские источники, госкомпания Ирака по продаже нефти SOMO запретила отгрузку добытой "Лукойлом" нефти из-за опасений действия американский санкций.