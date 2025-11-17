Премьер Ирака провел встречу с совладельцем "Лукойла"

МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Премьер Ирака Мухаммед ас-Судани сообщил, что провел встречу с совладельцем "Лукойла" Вагитом Алекперовым, обсудили поиск решений для стабилизации ситуации с добычей нефти после введения санкций США против российской компании.
"Премьер-министр Мухаммед ас-Судани провел встречу с... Вагитом Алекперовым", - говорится в сообщении. На встрече обсуждался "поиск решений и механизмов для стабилизации ситуации с добычей нефти" после введения санкций США в отношении российской компании.
"Также обсуждались вопросы стабилизации поставок нефти и недопущения воздействия (санкций США - ред.) на возможности Ирака по производству нефти", - пояснили в пресс-службе офиса главы правительства Ирака.
Там также напомнили, что российская компания добывает на месторождении "Западная Курна-2" порядка 480 тысяч баррелей нефти в сутки. "Ирак стремится обеспечивать стабильность на мировом нефтяном рынке для гарантии интересов производителей и потребителей", - приводит пресс-служба слова премьер-министра. В этой связи Багдад стремится обеспечивать стабильную добычу нефти в рамках установленных объемов.
Минфин США 22 октября ввел санкции против "Лукойла" и его дочерних компаний, в которых он владеет долей более 50%. Все операции с ними должны быть завершены до 21 ноября. Кроме того, ЕС в рамках 19-го пакета санкций, опубликованного 23 октября, ввел ограничения против торгового подразделения "Лукойла" Litasco Middle East DMCC со штаб-квартирой в Дубае. В связи с санкциями "Лукойл" объявил о намерении продать международные активы, а 14 ноября сообщил, что ведет переговоры с несколькими потенциальными покупателями.
Как писал Рейтер в начале ноября со ссылкой на источники, "Лукойл" объявил форс-мажор на месторождении "Западная Курна-2" из-за проблем с платежами. Министерство нефти Ирака пока официально не подтвердило прекращение работы "Лукойла" в стране. Однако, как сообщал телеканал Rudaw со ссылкой на иракские источники, госкомпания Ирака по продаже нефти SOMO запретила отгрузку добытой "Лукойлом" нефти из-за опасений действия американский санкций.
