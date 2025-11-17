Рейтинг@Mail.ru
К заключенным, сбежавшим из СИЗО в Екатеринбурге, подали восемь исков - РИА Новости, 17.11.2025
11:22 17.11.2025
К заключенным, сбежавшим из СИЗО в Екатеринбурге, подали восемь исков
К заключенным, сбежавшим из СИЗО в Екатеринбурге, подали восемь исков
Восемь исков на 727,8 тысячи рублей подали к заключенным Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), РИА Новости, 17.11.2025
К заключенным, сбежавшим из СИЗО в Екатеринбурге, подали восемь исков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Восемь исков на 727,8 тысячи рублей подали к заключенным Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сбежавшим в сентябре из СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области.
"Побег за "8 минут" Черепанову и Корюкову обойдется в копеечку. Нижнесергинским районным судом Свердловской области приняты к производству восемь исковых заявлений… к Черепанову Александру и Корюкову Ивану о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге в сентябре", – говорится в сообщении.
Иван Корюков - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
Во ФСИН рассказали о поисках заключенного, сбежавшего из СИЗО на Урале
10 сентября, 12:17
Уточняется, что иски подали колония-поселения №45, ГУФСИН России по Свердловской области, СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-5, СИЗО-4, исправительные колонии №6 и №10.
"Статьей 102 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусмотрена обязанность осужденного возместить ущерб, причиненный исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега", – пояснили в пресс-службе.
Федеральные казенные учреждения, отметили в инстанции, просят взыскать материальный ущерб в виде затрат на пресечение побега с 1 по 8 сентября – с Черепанова, с 1 по 15 сентября – с Корюкова. "Общая сумма взыскания составляет 727 893 рубля и 41 копейку", – сообщили в суде.
"Даты рассмотрения исков еще не назначены, ведется подготовка дел к рассмотрению", – сказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.
Суд - РИА Новости, 1920, 05.02.2025
СК завершил расследование дела о побеге заключенных из колонии в Липецке
5 февраля, 11:01
Изначально, по данным пресс-службы Нижнесергинского райсуда, на беглецов были поданы иски на 190,7 тысячи рублей.
Антитеррористическая комиссия региона информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала. Беглецы Иван Корюков и Александр Черепанов были осуждены за приготовление к террористическому акту Центральным окружным военным судов в Екатеринбурге в октябре 2024 года. После происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".
По данным свердловского ГУФСИН, первого осужденного, Александра Черепанова, задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова продолжался. Второй фигурант был пойман 15 сентября – изначально он предпринял попытку скрыться от правоохранителей. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.
Руководитель пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых рассказывал РИА Новости, что после поимки фигуранты стали сотрудничать со следствием, а за побег к их сроку могут добавить до 5 лет заключения. Один из них, задержанный первым, оказывал помощь правоохранителям, записав аудиообращение, которое постоянно транслировалось через громкую связь из автомобилей патрульно-постовой службы полиции при патрулировании садовых участков под Екатеринбургом, уточнял Горелых.
Полицейский - РИА Новости, 1920, 27.06.2025
В Чите осужденные планировали побег из СИЗО с захватом заложников
27 июня, 09:08
 
