К заключенным, сбежавшим из СИЗО в Екатеринбурге, подали восемь исков

ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Восемь исков на 727,8 тысячи рублей подали к заключенным Ивану Корюкову и Александру Черепанову (внесены в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга), сбежавшим в сентябре из СИЗО-1 в Екатеринбурге, сообщила пресс-служба Нижнесергинского районного суда Свердловской области.

"Побег за "8 минут" Черепанову и Корюкову обойдется в копеечку. Нижнесергинским районным судом Свердловской области приняты к производству восемь исковых заявлений… к Черепанову Александру и Корюкову Ивану о возмещении материального ущерба в виде затрат, связанных с пресечением их побега из следственного изолятора №1 в Екатеринбурге в сентябре", – говорится в сообщении.

Уточняется, что иски подали колония-поселения №45, ГУФСИН России по Свердловской области, СИЗО-1, СИЗО-2, СИЗО-5, СИЗО-4, исправительные колонии №6 и №10.

"Статьей 102 Уголовно-исполнительного кодекса РФ предусмотрена обязанность осужденного возместить ущерб, причиненный исправительному учреждению, в том числе дополнительные затраты, связанные с пресечением его побега", – пояснили в пресс-службе.

Федеральные казенные учреждения, отметили в инстанции, просят взыскать материальный ущерб в виде затрат на пресечение побега с 1 по 8 сентября – с Черепанова, с 1 по 15 сентября – с Корюкова. "Общая сумма взыскания составляет 727 893 рубля и 41 копейку", – сообщили в суде.

"Даты рассмотрения исков еще не назначены, ведется подготовка дел к рассмотрению", – сказали РИА Новости в объединенной пресс-службе судов региона.

Изначально, по данным пресс-службы Нижнесергинского райсуда, на беглецов были поданы иски на 190,7 тысячи рублей.

Антитеррористическая комиссия региона информировала, что 1 сентября двое 24-летних осужденных совершили побег из СИЗО-1 в столице Урала . Беглецы Иван Корюков и Александр Черепанов были осуждены за приготовление к террористическому акту Центральным окружным военным судов в Екатеринбурге в октябре 2024 года. После происшествия на них было возбуждено новое уголовное дело по части 2 статьи 313 УК РФ "Побег из места лишения свободы, совершенный группой".

По данным свердловского ГУФСИН, первого осужденного, Александра Черепанова, задержали 8 сентября, сопротивления он не оказал, а розыск Ивана Корюкова продолжался. Второй фигурант был пойман 15 сентября – изначально он предпринял попытку скрыться от правоохранителей. Во время поисков управление часто публиковало новые ориентировки: беглецы несколько раз меняли "опознавательные образы", искали их и в соседних регионах.