В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах - РИА Новости, 17.11.2025
11:19 17.11.2025
В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах
В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах - РИА Новости, 17.11.2025
В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах
Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил разместить украинских военных во всех приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта,... РИА Новости, 17.11.2025
В мире, Россия, Литва, Украина, Андрюс Кубилюс, Владимир Путин, Такер Карлсон, НАТО, Евросоюз
В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах

Кубилюс предложил разместить ВСУ в приграничных с Россией странах ЕС

Флаги Евросоюза возле здания штаб-квартиры Европейского парламента в Брюсселе. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил разместить украинских военных во всех приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта, отметив, что хочет начать с Литвы.
"Было бы хорошо иметь гарантии того, что все страны восточного фланга встанут на защиту друг друга так же, как они готовятся защищать себя сами. И будет хорошо, если имеющая боевой опыт украинская армия после того как на Украине установится мир была бы готова присутствовать во всех странах нашего приграничного региона, начиная с Балтики, в частности, в Литве рядом с немецкой бригадой и ротируемыми американскими силами - в качестве дополнительной гарантии нашей безопасности", - заявил он, выступая в Литве на конференции по обороне.
Он также задался "риторическим" вопросом: "Можем ли мы в Литве разместить украинский батальон рядом с постоянной немецкой бригадой и проводить его ротацию?".
Кубилюс в очередной раз повторил свою традиционную "страшилку" о том, что Россия якобы намерена напасть на ЕС "в течение следующих двух-четырех лет".
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент РФ Владимир Путин ранее в интервью американскому журналисту Такеру Карлсону подробно объяснял, что РФ не собирается нападать на страны НАТО. Путин подчеркивал, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
В мире Россия Литва Украина Андрюс Кубилюс Владимир Путин Такер Карлсон НАТО Евросоюз
 
 
