В ЕК предложили разместить ВСУ в приграничных с Россией странах

БРЮССЕЛЬ, 17 ноя - РИА Новости. Еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс предложил разместить украинских военных во всех приграничных с Россией странах Евросоюза после окончания конфликта, отметив, что хочет начать с Литвы.

Он также задался "риторическим" вопросом: "Можем ли мы в Литве разместить украинский батальон рядом с постоянной немецкой бригадой и проводить его ротацию?".