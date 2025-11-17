БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия представит на этой неделе дорожную карту трансформации оборонной промышленности ЕС, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на форуме по обороне в Литве.

В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.