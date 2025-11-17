Рейтинг@Mail.ru
ЕК представит план трансформации оборонной промышленности ЕС
11:19 17.11.2025
ЕК представит план трансформации оборонной промышленности ЕС
ЕК представит план трансформации оборонной промышленности ЕС
в мире
россия
литва
москва
андрюс кубилюс
еврокомиссия
нато
евросоюз
в мире, россия, литва, москва, андрюс кубилюс, еврокомиссия, нато, евросоюз
В мире, Россия, Литва, Москва, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
ЕК представит план трансформации оборонной промышленности ЕС

© Flickr / tisebЕврокомиссия
© Flickr / tiseb
Еврокомиссия. Архивное фото
БРЮССЕЛЬ, 17 ноя – РИА Новости. Еврокомиссия представит на этой неделе дорожную карту трансформации оборонной промышленности ЕС, заявил еврокомиссар по обороне Андрюс Кубилюс, выступая на форуме по обороне в Литве.
"На этой неделе мы представим в Еврокомиссии дорожную карту трансформации оборонной промышленности, чтобы ускорить трансформацию нашей оборонной промышленности", - сообщил он.
Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
В РФ ранее не раз обращали внимание на то, что западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Группа стран ЕС объединит усилия для ограничения бюджета блока, пишут СМИ
В мире, Россия, Литва, Москва, Андрюс Кубилюс, Еврокомиссия, НАТО, Евросоюз
 
 
