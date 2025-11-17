Рейтинг@Mail.ru
Ефимов: три новых производства создадут в Южном Бутове в рамках МаИП - РИА Новости, 17.11.2025
09:12 17.11.2025
Ефимов: три новых производства создадут в Южном Бутове в рамках МаИП
Ефимов: три новых производства создадут в Южном Бутове в рамках МаИП - РИА Новости, 17.11.2025
Ефимов: три новых производства создадут в Южном Бутове в рамках МаИП
Три новых современных производства в сферах машиностроения, пищевой и легкой промышленности построят в рамках масштабных инвестиционных проектов в районе Южное... РИА Новости, 17.11.2025
москва
владимир ефимов (правительство москвы)
градостроительный комплекс москвы
москва
москва, владимир ефимов (правительство москвы) , градостроительный комплекс москвы
Москва, Владимир Ефимов (Правительство Москвы) , Градостроительный комплекс Москвы
Ефимов: три новых производства создадут в Южном Бутове в рамках МаИП

Ефимов: участки под три новых производства по МаИП выбрали в Южном Бутове

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов. Архивное фото
МОСКВА, 17 ноя – РИА Новости. Три новых современных производства в сферах машиностроения, пищевой и легкой промышленности построят в рамках масштабных инвестиционных проектов в районе Южное Бутово, договоры аренды участков за один рубль в год уже заключены, рассказал заммэра Москвы по градостроительной политике Владимир Ефимов.
Усилиями инвесторов в Южном Бутове заработают производство высокотехнологичного пищевого оборудования, предприятие по выпуску полуфабрикатов и различных видов кормов для домашних животных и комплекс для оказания услуг по прокату и чистке текстильных изделий. Реализация этих проектов, в которые будет вложено свыше девяти миллиардов рублей частных инвестиций, позволит создать для москвичей более тысячи новых рабочих мест.
"С 2022 года в столице действует мера поддержки, которая позволяет предпринимателям получить землю для строительства производств по ставке один рубль в год. Такой льготой уже воспользовались три компании, которые планируют локализовать свои предприятия в районе Южное Бутово. Им предоставлено более 8,5 гектара земли для возведения производств пищевой, тяжелой и легкой промышленности. Общая площадь объектов составит 94,4 тысячи квадратных метров", – цитирует Ефимова пресс-служба московского градкомплекса.
Льготная ставка аренды земельных участков снижает затраты бизнеса и делает возможным в кратчайшие сроки запуск технологичных производственных, социальных и коммерческих объектов, уменьшая тем самым зависимость городской экономики от импортных товаров. Глава департамента городского имущества Екатерина Соловьева уточнила, что комплекс по глубокой переработке мяса откроется около Варшавского шоссе, для чего выбран участок в два гектара, завод по изготовлению пищевого оборудования появится на участке в 0,77 гектара на улице Бартеневской, а в районе Чечерского проезда 5,7 гектара выделено для предприятия по бытовому обслуживанию.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин проинформировал, что на данный момент в столице статус промышленного комплекса присвоен 55 предприятиям, где создано около 70 тысяч рабочих мест.
Масштабный инвестиционный проект – особый статус, присваиваемый важным для развития Москвы объектам, таким как промышленные предприятия, инновационные центры, многофункциональные и спортивные комплексы, для возведения которых застройщики арендуют землю у города.
 
Москва
 
 
