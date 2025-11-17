Рейтинг@Mail.ru
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея - РИА Новости, 17.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
03:34 17.11.2025
https://ria.ru/20251117/dvigatel-2055361196.html
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея - РИА Новости, 17.11.2025
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея
Двигатель разведывательного дрона, сбитого под Часовым Яром, сделают музейным экспонатом, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства "Овод"... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:34:00+03:00
2025-11-17T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
латвия
андрей иванов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_150:186:2624:1578_1920x0_80_0_0_421900555c2661a4094dee20184e81d9.jpg
https://ria.ru/20251117/spetsoperatsiya-2055356449.html
россия
украина
латвия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/06/1888429109_279:108:2594:1844_1920x0_80_0_0_267f93f9305f18778c88998ef6ebf1c3.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, латвия, андрей иванов
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Латвия, Андрей Иванов
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея

Двигатель от сбитого под Часовым Яром разведдрона станет музейным экспонатом

© РИА Новости / Валентин Капустин | Перейти в медиабанкЗенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1"
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) Панцирь-С1 - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Валентин Капустин
Перейти в медиабанк
Зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) "Панцирь-С1". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 17 ноя - РИА Новости. Двигатель разведывательного дрона, сбитого под Часовым Яром, сделают музейным экспонатом, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства "Овод" Андрей Иванов.
По словам конструктора, военные РФ передали ему сбитый в районе Часова Яра беспилотник, после чего российские специалисты из его лаборатории БПЛА разобрали и изучили трофейное устройство. Как сообщал ранее Иванов, БПЛА, собранный из натовских комплектующих, был направлен на Украину из Латвии и испытывался в районе латвийского города Елгава.
"Двигатель можно даже поставить в наших целях, чтобы работало. Но на самом деле, это в музей пойдет", - сообщил конструктор.
Российские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
Боец рассказал об уничтожении позиций операторов БПЛА ВСУ под Работино
01:48
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЛатвияАндрей Иванов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала