Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея - РИА Новости, 17.11.2025
Двигатель от сбитого под Часовым Яром дрона станет экспонатом музея
Двигатель разведывательного дрона, сбитого под Часовым Яром, сделают музейным экспонатом, сообщил РИА Новости разработчик отечественных БПЛА семейства "Овод"... РИА Новости, 17.11.2025
2025-11-17T03:34:00+03:00
2025-11-17T03:34:00+03:00
2025-11-17T03:34:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
латвия
андрей иванов
россия
украина
латвия
