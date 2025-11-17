Рейтинг@Mail.ru
В Новгородской области при столкновении двух грузовиков погиб человек - РИА Новости, 17.11.2025
17:34 17.11.2025 (обновлено: 17:39 17.11.2025)
В Новгородской области при столкновении двух грузовиков погиб человек
В Новгородской области при столкновении двух грузовиков погиб человек - РИА Новости, 17.11.2025
В Новгородской области при столкновении двух грузовиков погиб человек
Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе М-10 в Новгородской области, один водитель погиб, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону. РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, новгородская область, гибдд мвд рф, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Новгородская область, ГИБДД МВД РФ, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В Новгородской области при столкновении двух грузовиков погиб человек

Два грузовика столкнулись на М-10 в Новгородской области, один водитель погиб

© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/TelegramДТП на федеральной автодороге М-10 в Новгородской области
ДТП на федеральной автодороге М-10 в Новгородской области - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© Фото : Управление Госавтоинспекции УМВД России по Новгородской области/Telegram
ДТП на федеральной автодороге М-10 в Новгородской области
ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 17 ноя - РИА Новости. Два грузовых автомобиля столкнулись на трассе М-10 в Новгородской области, один водитель погиб, сообщила пресс-служба управления ГИБДД по региону.
Уточняется, что в понедельник в 15.30 на 536-м километре федеральной трассы М-10 "Россия" (Новгородский округ) вблизи деревни Тютицы произошло столкновение двух грузовых автомобилей с их последующим возгоранием.
«
"В результате ДТП водитель (данные устанавливаются) одного из транспортных средств скончался, второму водителю оказана медицинская помощь", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на месте происшествия работают сотрудники региональной Госавтоинспекции, МЧС и следственно-оперативная группа.
По данным пресс-службы управления МЧС по региону, пожар на трассе М-10 ликвидирован. В его ликвидации были задействованы 14 человек и пять единиц техники.
Как сообщает пресс-служба прокуратуры региона, по факту ДТП организована проверка. Надзорное ведомство оценит соблюдение законодательства в сфере обеспечения безопасности дорожного движения.
ПроисшествияНовгородская областьГИБДД МВД РФМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
