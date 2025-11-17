Рейтинг@Mail.ru
В Мурманской области столкнулись пять машин - РИА Новости, 17.11.2025
В Мурманской области столкнулись пять машин
В Мурманской области столкнулись пять машин
Три грузовика, легковушка и газель попали в аварию на юге Мурманской области, три человека пострадали, сообщили в Управлении по ГОЧС и пожарной безопасности... РИА Новости, 17.11.2025
происшествия, мурманская область, ford motor
Происшествия, Мурманская область, Ford Motor
В Мурманской области столкнулись пять машин

На юге Мурманской области пять машин столкнулись, три человека пострадали

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудники полиции
Сотрудники полиции - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудники полиции. Архивное фото
МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Три грузовика, легковушка и газель попали в аварию на юге Мурманской области, три человека пострадали, сообщили в Управлении по ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области.
ДТП произошло в понедельник на 1120 километре трассы "Кола".
"Произошло столкновение грузового автомобиля Freightliner и легкового автомобиля Газель NEXТ с последующим опрокидыванием NEXT в кювет и съездом тягача Freightliner в кювет, полуприцеп которого перекрыл движение по одной полосе", - говорится в сообщении в соцсети управления во "ВКонтакте".
Сразу после этого в пустую платформу-контейнеровоз грузового автомобиля MAN, остановившегося перед Freightliner, врезался Ford Focus после удара сзади грузового автомобиля JAC.
"В результате ДТП пострадали три человека, один из которых госпитализирован, два - обслужены амбулаторно", - уточнили в управлении. Сотрудники региональной Госавтоинспекции устанавливают причины происшествия.
ДТП в результате столкновения микроавтобуса и грузовика в Красногвардейском районе Белгородской области - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
В ДТП в Белгородской области погибли два человека
16 ноября, 09:26
 
ПроисшествияМурманская областьFord Motor
 
 
