В Мурманской области столкнулись пять машин

МУРМАНСК, 17 ноя – РИА Новости. Три грузовика, легковушка и газель попали в аварию на юге Мурманской области, три человека пострадали, сообщили в Управлении по ГОЧС и пожарной безопасности Мурманской области.

ДТП произошло в понедельник на 1120 километре трассы "Кола".

"Произошло столкновение грузового автомобиля Freightliner и легкового автомобиля Газель NEXТ с последующим опрокидыванием NEXT в кювет и съездом тягача Freightliner в кювет, полуприцеп которого перекрыл движение по одной полосе", - говорится в сообщении в соцсети управления во "ВКонтакте".

Сразу после этого в пустую платформу-контейнеровоз грузового автомобиля MAN, остановившегося перед Freightliner, врезался Ford Focus после удара сзади грузового автомобиля JAC.