Девочка, выжившая после ДТП в Ревде, сможет ходить после реабилитации
14:47 17.11.2025
Девочка, выжившая после ДТП в Ревде, сможет ходить после реабилитации
Девочка, выжившая после ДТП в Ревде, сможет ходить после реабилитации
Девочка, выжившая после ДТП в Ревде, сможет ходить после реабилитации

Легковушка наехала на троих детей-пешеходов в свердловской Ревде
ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 ноя – РИА Новости. Девочку, выжившую в ДТП в Ревде Свердловской области, выписывают из больницы, после реабилитации ребенок сможет ходить, сообщила пресс-служба регионального минздрава.
Вечером 27 октября в Ревде на улице Чехова произошло ДТП, в результате которого погибли двое детей-пешеходов. По информации свердловской Госавтоинспекции, 37-летний водитель Lada не справился с управлением и сбил троих школьниц, на тротуаре ожидавших разрешающего сигнала светофора, а затем въехал в здание магазина. Водитель в момент аварии был пьян, уточняли агентству в Госавтоинспекции. В результате ДТП девочки 6 и 9 лет от полученных травм скончались на месте до прибытия "скорой", третий ребенок в тяжелом состоянии был доставлен в больницу.
«

"Отличной новостью поделились со мной коллеги из детской городской клинической больницы №9 Екатеринбурга. Я и сама порадовалась, и вас спешу порадовать: девочку, которая пострадала в страшном ДТП в Ревде, сегодня выпишут из травматологического отделения", – приводит пресс-служба слова министра здравоохранения региона Татьяны Савиновой.

Отмечается, что, учитывая тяжесть полученных в аварии травм, ребенку долгое время необходимо будет находиться под наблюдением врачей по месту жительства. Кроме того, врачи ждут девочку для продолжения лечения.
"Наша главная задача на данном этапе – поставить ребенка на ноги. Благодаря современным методикам, передовому оборудованию и золотым рукам наших медиков после реабилитации, которая будет организована в профильных здравницах региона, маленькая свердловчанка сможет ходить", – добавила Савинова.
Екатеринбургский гарнизонный военный суд 29 октября арестовал до 26 декабря водителя, сбившего школьниц. На заседании по мере пресечения прокурор сообщал, что согласно предварительным данным судебной экспертизы, в крови мужчины были "найдены алкоголь и наркотики". Сам водитель легковушки заявлял суду, что "считает себя виноватым". По словам начальника пресс-службы главного управления МВД по Свердловской области Валерия Горелых, погибшие девочки – родные сестры, а за рулем был местный житель, ранее не судимый. Следователи возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения лицом, находящимся в состоянии опьянения.
Ранее областной минздрав информировал, что пострадавшую 10-летнюю девочку, после аварии доставленную в Ревдинскую горбольницу в сознании с множественными переломами костей ног и ушибом мозга, перевезли в больницу в Екатеринбург, тогда ее состояние было стабильно тяжелым.
